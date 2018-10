Politi advarer om nyt avanceret værktøj til at stjæle biler: Sådan sikrer du dig

Politiet har den opfattelse, at professionelle biltyve er begyndt at bruge en skanner til at aflæse oplysninger fra bilnøgler

Biltyvenes mest avancerede værktøj til at åbne og stjæle biler uden brug af bilnøgle er kommet til Danmark.

Det er efterforskere hos politiets særlige efterforskningsafdeling i Aarhus - Særlig Efterforskning Vest - næsten sikre på.

Det skriver DR Østjylland.

Efterforskerne tager afsæt i en konkret sag, hvor det er opfattelsen, at en international bande har stjålet milliondyre biler. Tyvene havde ikke bilnøgle, og politiet formoder, at de i stedet har anvendt en skanner til at aflæse den kode, som bilernes elektroniske nøgler sender ud.

Der er i de konkrete tilfælde tale om biler, som har såkaldt nøglefri betjening. Altså biler, hvor der ikke skal drejes en nøgle for at få tænding på bilen, men derimod alene trykkes på en knap.

- Man har med en skanningsanordning skaffet sig adgang til bilens nøgle, hvis nøglen eksempelvis har været placeret i et hus ud til bilens tændingssystem. Det er i hvert fald vores mistanke. På den måde har man så fået skabt en måde at få startet bilen på, siger politiinspektør i Særlig Efterforskning Vest, Brian Voss Olsen, til DR Østjylland.

Det er de nye biler med nøglefri betjening, som biltyve med avanceret skanningsteknologi har formået at få startet. Arkivfoto

En konkret sag giver mistanke

FDM har længe været opmærksom på problemet. Medlemmer har fortalt, at de har fået stjålet biler, selv om de stadig er i besiddelse af deres bilnøgler. Kommunikationsmedarbejder Mads Bregenov-Pedersen fortæller til Ekstra Bladet, at man har kendt til fænomenet i Tyskland i nogen tid.

- Der har man en mere prangende bilpark end i Danmark, og måske har det været mere udbredt dér, siger han til Ekstra Bladet.

To litauiske biltyve er netop blevet idømt udvisning for bestandigt fra Danmark, når de har afsonet deres fængselsstraffe på to år og to år og ni måneder.

De blev anholdt i marts på et lager ved Varde, hvor de opbevarede stjålne biler af mærket Porsche og BMW.

Organiseret

Det er opfattelsen hos politiet, at der er blevet anvendt en skanningsanordning til at stjæle de pågældende biler, uden at politiet dog har fundet skanneren.

- Gerningsmændene har været meget organiserede, og vi er heller ikke i tvivl om, at det har et internationalt skær over sig, siger Brian Voss Olsen til DR Østjylland.

Det kan være svært som bilejer at sikre sig mod den form for tyveri, som politiet taler om. Faktisk næsten umuligt. Men hvis man vil være helt sikker, så skal man ifølge FDM låse sin bil manuelt.

Altså helt droppe det elektroniske låsesystem.

- I de fleste biler i dag er der faktisk en lille udvej. Det er, at man manuelt kan låse sin bil. Der er forskellige funktioner i bilen - nogle gange er det en knap, man kan aktivere i bilens dør omkring låsesystemet eller inde i selve kardanboksen. Det er forskelligt fra bil til bil, forklarer Lone Otto, der er leder af FDM's tekniske afdeling.

FDM: Bilproducenter må fremstille en form for firewall

FDM vil have EU-Kommissionen til at tvinge bilproducenterne til at gøre noget ved problemet.

Det fortæller leder af FDM's tekniske afdeling, Lone Otto, til Ekstra Bladet.

FDM har været i Berlin, hvor man fik demonstreret, hvor let det faktisk er for biltyve at skaffe sig adgang til biler, som også kan startes og køres væk.

Det tager ikke mere end 15 sekunder, fortæller FDM.

- Vi mener, bilproducenterne har et ansvar. Det handler egentlig om, at der skal bygges en firewall op, der kan beskytte bilerne mod den form for hacking, som der er tale om. Om det er muligt at etablere, aner jeg imidlertid ikke, siger Lone Otto.

To metoder

FDM kender til to måder, hvor hackere kan omgå bilens system og få den startet. Alt er muligt at købe på internettet i flere forskellige prisklasser.

Den billige model giver biltyven mulighed for på 400 meters afstand at aflæse en bilnøgle, som en bilejer kan have i lommen. Det sker med en skanner, som samtidig er i kontakt med den pågældende bil, som bilnøglen passer til.

Det kan få bilens døre åbnet. Og når skanneren kommer med ind i bilen, kan den fungere som nøgle.

Du kan på FDM's hjemmeside se et eksempel på, hvordan det kan lade sig gøre her.

Den metode har været kendt i flere år. Den er imidlertid ikke så praktisk for biltyvene, i og med at den kun kan få bilen til at køre væk. Standses bilen, vil den være umulig at starte igen.

Omkoder til ny nøgle under kørsel

Men den nye metode er meget mere udspekuleret. Og dyr for biltyvene. Vælger de at bruge lidt flere penge på en dyrere skanner, så er det faktisk muligt at beordre bilens computer til under kørslen at indkode nøgleoplysningerne på en ny bilnøgle, som biltyven har med sig.

Det betyder, at bilen kan køres i en container, hvorefter den kan køres på lastbil ud af landet. Når den en gang ankommer til bestemmelsesstedet, vil den kunne startes med den nye nøgle.

- Det er den metode, som vi er begyndt at se i Danmark, siger Lone Otto til Ekstra Bladet.

Men hvorfor laver bilproducenterne så overhovedet disse låsesystemer, når de er så lette at omgå?

- Som forbruger ønsker vi altid, at det skal være så smart som muligt og så let tilgængeligt som muligt. Det skal være det nyeste af det nye. Det nøglefri system er en fed device. Men den har altså også disse ulemper. Alt kan hackes på den ene eller anden måde. Vi er med til at præge EU-Kommissionen til at skærpe retorikken over for bilproducenterne, så de gør mere for bilejernes sikkerhed. Lige nu er det ikke godt nok, siger Lone Otto.