Politi advarer: Pas på skolebørn

Mandag er det slut med sommerferien for landets skolebørn.

Det betyder, at tusindvis af børn indtager de danske veje og cykelstier fra morgenstunden.

Derfor vil der naturligt være mere trafik end normalt fra morgenstuden. Det får nu politiet i flere kredse til at advarer bilister og opfordrer dem til at holde et vågent øje.

Der er nemlig også en del børn, som har første skoledag mandag, og de er ikke vant til at færdes i trafikken.

'Vis ekstra hensyn til både små som store skolebørn, er opfordringen fra Syd- og Sønderjyllands Politi til bilisterne', skriver politikredsen eksempelvis på Twitter.

Pas på alle skolebørn i trafikken. Her til morgen bliver der igen tæt trafik på skolevejene, når de mange børn kommer tilbage fra sommerferie. Vis ekstra hensyn til både små som store skolebørn, er opfordringen fra @SjylPoliti til bilisterne. #skolestart #politidk pic.twitter.com/vVYt1AFSyQ — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 12, 2019