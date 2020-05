Politi affyrede varselsskud

Der opstod torsdag aften ved 22.30-tiden drama på Platanvej mellem Vesterbrogade og Frederiksberg Allé på grænsen mellem København og Frederiksberg.

- Vi fik en anmeldelse om en psykisk uligevægtig person. I forbindelse med anholdelsen affyrer politiet varselsskud, fordi den pågældende var i besiddelse af en kniv, siger Thomas Hjermind, vagtchef ved Københavns Politi.

- Patruljen vurderede, at situationen var så farlig, at det var nødvendigt at afgive varselsskuddet, fortsætter han.

- Personen er i politiets varetægt, og der er ingen tilskadekomne, slutter han.