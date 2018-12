Politi affyrer skud: Jagter maskerede biltyve

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politifolk har mandag affyret tre skud i forbindelse med forsøget på at få anholdt to biltyve på Midtfyn. Ingen personer er blevet ramt. Den ene er blevet anholdt, oplyser Fyns Politi.

De to biltyve er stukket af i en koksgrå Audi A3 i den lille by Brylle på Fyn.

De to biltyve blev overrasket af en hus- og bilejer mandag formiddag ved Holmegadegyden i den lille by tæt på Odense. De to gerningsmænd var i færd med at stjæle to biler ude foran mandens hus.

Han blev slået ned i forbindelse med biltyveriet. Det fortæller kommunikationsrådgiver i Fyns Politi Charlotte Nyborg til Ekstra Bladet.

- To gerningsmænd bliver overrasket af ejeren af huset, da de er i færd med at stjæle to biler. Ejeren bliver slået ned.

- Hans søn og svigerdatter ankommer til stedet og er ved at blive påkørt i forbindelse med at gerningsmændene forsøger at stikke af, fortæller Charlotte Nyborg, der tilføjer, at anmeldelsen kom 11.03.

Det lykkedes efterfølgende biltyvene at stjæle den ene af bilerne, og det er den, som politiet nu efterlyser. Charlotte Nyborg fortæller, at den koksgrå Audi A3 forulykkede ved Møllegade 18, der også ligger i Brylle.

Bilen kom i gang igen, og gerningsmændene er kørt videre i den. De var maskerede, da de stjal bilen, men det er ikke til at vide, om de har smidt maskeringen, siger Charlotte Nyborg.

Der gik dog ikke lang tid, før den stjålne bil blev fundet på en mark i området. Bilen blev opdaget kort før klokken 13, og 20 minutter senere blev en formodet gerningsmand anholdt.

Medgerningsmanden er mandag eftermiddag fortsat på fri fod, oplyser Fyns Politi.