Politiet har etableret et stort sikkerhedsområde i Esbjerg efter en bombetrussel

Onsdag formiddag er politiet rykket ud til en bombetrussel.

Der er tale om et område i det centrale Esbjerg ved Finsensgade. Syd- og Sønderjyllands Politi skriver på Twitter, at de har afspærret et 'stort sikkerhedsområde'.

'Alle borgere er evakueret', lyder det videre.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra politiet ...