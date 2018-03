Politi afspærrer stort område i København

Ved du noget? Mail 1224@eb.dk eller SMS/MMS 1224 til alm. takst

Københavns Politi har natten til torsdag haft et større område ved Novembervej og Frederikssundsvej spærret af.

Vagtchef Henrik Moll ønskede tidligt torsdag morgen ikke overfor Ekstra Bladet at oplyse, hvad politiet har lavet på stedet.

- Der har været noget tabernakel. Men hvad det nærmere er gået ud på, det vil jeg ikke oplyse af efterforskningsmæssige grunde, siger vagtchefen.

Ekstra Bladets fotograf på stedet oplyser, at teknikere på stedet har sikret fodspor og DNA. Politiet har angiveligt også afhentet et køretøj ved Herlev Hospital, som muligvis har noget med sagen at gøre.