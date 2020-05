Politi afspærrer stort område: Mange skud affyret

Politiet er massivt til stede ved Måløv vest for København

Københavns Vestegns Politi er lige nu massivt til stede i boligområdet Eskebjerggård i Måløv vest for København. Anmeldelsen om et skyderi blev modtaget kl. 18.34.

Et stort område omkring Måløv Hovedgade er afspærret.

Vidner fortæller til Ekstra Bladets medarbejder på stedet, at de har hørt skud fra en maskinpistol - og billeder dokumenterer, at en bil er ramt af skud.

Ifølge vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi er der 'muligvis' blevet affyret over ti skud.

'Vi har konstateret, at der formentlig har været tale om et skyderi deroppe, men ingen er umiddelbart blevet ramt, og vi har ikke konstateret sårede på stedet,' siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi klokken 20.00 til Ritzau. Han fortsætter:

- Det giver altid lidt overdreven politimæssig tilstedeværelse i den indledende fase, og det er det, vi er i, indtil vi har fundet ud af, hvad der er foregået.

- Politiet har afmærket omtrent 33 felter på asfalten. Det er afmærkninger af forholdsvis store patroner, der kan være afskudt fra et automatvåben, siger Ekstra Bladets medarbejder.

Skudepisoden er sket på Måløv Hovedgade tæt på krydset til Jungshøjvej.

Ingen er anholdt.

'Det er endnu for tidligt at sige, hvad der ligger bag skyderiet, men der efterforskes bredt. Københavns Vestegns Politi opfordrer vidner med viden om skyderiet til at ringe 114' skriver politiet.

Ud over efterforskning af skudepisoden, patruljerer Københavns Vestegns Politi massivt i området for at genetablere tryghed. Det vil fortsætte resten af aftenen.

Vi er i øjeblikket til stede på Måløv Hovedgade, hvor vi efterforsker en mistænkelig hændelse. Vi har pt. mange opgaver og har pt. ikke yderligere oplysninger. Har du set eller hørt noget så ring 114 #politidk Vagthavende — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) May 17, 2020

Opdateres ...

7-10 patronhylstre i Måløv Hovedgade, hvor der søndag aften er fundet et skyderi sted. Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer