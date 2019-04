Politi afspærrer togstation

Nordsjællands Politi har afspærret et område ved Rungsted Station

Opdateret klokken 15.26: Politiet er færdige med deres arbejde ved Rungsted Kyst Station, og togene kører igen.

Politi, brandbiler og bomberyddere er lige nu til stede ved Rungsted Station, hvor de er ved at undersøge et mistænkeligt forhold.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev passagerne bedt om at stige ud af toget, og efterfølgende blev de fortalt, at der var blevet fundet noget mistænkeligt.

Vagtchefen hos Nordsjællands Politi, Ole Hestbæk, bekræfter, at politiet er til stede.

- Vi fik en anmeldelse lidt i et om, at der er fundet en pakke, som vi ikke kan sætte en ejer på, siger han, men ønsker ikke at uddybe yderligere.

Han ønsker heller ikke at give et bud på, hvornår de regner med at være færdige med deres undersøgelse og kan ophæve spærringen.

På DSB's Twitter-profil oplyser man, at togene holder stille mellem Skodsborg og Helsingør. Der er i stedet blevet indsat togbusser.