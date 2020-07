Politi afviser rygter om løsladelse

Opdatering: Black Lives Matter Denmark har efter publiceringen af denne artikel ændret i deres opslag.

'To brødre begik et racistisk mord på Bornholm. Den ene er allerede løsladt fordi han skulle være psykisk syg,' skriver Black Lives Matter Danmark på deres Facebook-profil onsdag.

Men rygterne om løsladelse af en af de sigtede i sagen om mordet på Bornholm har intet på sig. Det bekræfter Bornholms Politi over for Ekstra Bladet torsdag.

De to sigtede er 23 og 25 år, og de blev anholdt i løbet af tirsdagen, efter at det 28-årige offer blev fundet død af en forbipasserende ved en overdækket bålhytte tirsdag morgen klokken 06.11.

Brødrene er varetægtsfængslede i fire uger og sidder begge i Rønne Arrest.

Vi er ikke en avis

- Vi er ikke en avis, vi er en Facebook-side. Vi har gjort os umage for at skrive, at hvis det er misinformation, så må de sige det, siger talperson for Black Lives Matter Denmark Bwalya Sørensen til Ekstra Bladet.

Rygterne kommer fra en gruppe af Facebook-brugere, der også er til stede i opslaget på Black Lives Matters Facebook-side.

Det er for Ekstra Bladet uklart, om opslaget vil blive slettet, da Bwalya Sørensen ikke svarer direkte på spørgsmålet.