Politi: Ambulance-drama efterforskes ikke som terror

Flere personer - blandt andet tvillinger i en barnevogn - blev tirsdag påkørt af en ambulance, der var stjålet i Oslo.

Norsk politi siger, at en bevæbnet mand kaprede ambulancen og blev pågrebet kort efter.

Ifølge nyhedsbureauet NTB er der tale om en 32-årig mand, som er sigtet for drabsforsøg. Han har endnu ikke taget stillingen til sigtelsen, da han først ønsker at blive afhørt. Det vil tidligst ske onsdag, oplyser hans forsvarer.

Politiet har også pågrebet en 25-årig kvinde, som er sigtet for besiddelse af våben. Kvinden nægter sig imidlertid skyldig ifølge sin forsvarer.

Kvinden blev observeret ved en væltet bil i Oslo, og manden, som blev pågrebet for at have kapret ambulancen, blev også set komme gående fra samme bil.

Politiet skriver på Twitter, at der ikke umiddelbart er mistanke om, at det skal have relation til terror.

- Politiet er tidligt i efterforskningen, og vi arbejder blandt andet med at afhøre vidner, sikre videoer og andre tekniske spor.

- Vi har foreløbig ingen oplysninger om, at hændelsen er relateret til terror, men vi efterforsker bredt og med stor styrke, lyder det.

Den første melding lød, at der havde været en trafikulykke ved Rosenhoff i Oslo, og at en bil var landet på taget. Lige efter fik politiet oplyst, at en mand løb fra stedet. Han var bevæbnet og havde sigtet mod folk med et våben, skriver avisen VG.

På det tidspunkt trængte manden ind i ambulancen, der holdt parkeret, og kørte væk i høj fart. Politiet åbnede ild for at standse gerningsmanden.

Politiet oplyste tidligere om den efterlyste kvinde, at hun har "en relation til den pågrebne mand".

En kvinde med et tvillingepar i barnevogn og et ældre ægtepar blev påkørt eller måtte springe for livet, da den kaprede ambulance kørte mod dem.

Kvinden og tvillingerne på syv måneder blev efterfølgende kørt til et sygehus. Tvillingerne er kun kommet lettere til skade ifølge politiet.

Ambulancen blev stjålet kl. 12.30, og den blev stoppet et kvarter senere af politiet.

- Vi har kontrol med en ambulance, som blev stjålet af en bevæbnet mand. Der blev affyret skud for at standse gerningsmanden. Han er ikke kritisk såret, skrev politiet i et tweet.

Ifølge Aftenposten var gerningspersonen iført militærgrønne bukser og camouflagejakke.

Flere norske medier skriver, at politiet skød mod dækkene på ambulancen i et forsøg på at stoppe den, da den kørte væk efter at have ramt flere personer.

- Folk på stedet dukkede sig ned bag parkerede biler, siger et øjenvidne, som tilføjer, at tre politibiler synes at være blevet totalskadet.