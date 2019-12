Politi, ambulance, læge og brandfolk rykkede ud: Ild i fire æbleskiver

Både politifolk, en ambulance, en læge og brandfolk måtte rykke ud, da en ældre kvinde faldt i søvn, mens hun havde sat fire æbleskiver til at snurre rundt i sin mikrobølgeovn.

Kvinden, der bor i Jadedalen i Dronningborg, snorksov, da hjemmehjælpen senere rutinemæssigt kom på besøg.

- Stuen var fyldt med røg og mados. Kvinden havde ikke selv opdaget noget. Jeg tror, at hun er kommet til at give æbleskiverne noget længere i ovnen, end hun havde planlagt, siger Christian Nøddelund, der er indsatsleder hos Beredskab og Sikkerhed Randers.

Den ældre kvinde blev kørt til hospitalet for at blive tjekket for røgforgiftning. De forkullede æbleskiver blev bjærget ud af mikrobølgeovnen, og brandvæsenet fik blæst det meste af røgen ud af lokalerne.

- Skadeservice rykkede herefter ind for at lave en lugtsanering, siger Christian Nøddelund til Ekstra Bladet.

Ifølge Christian Nøddelund fik den gamle dame noget af et chok, da hun blev vækket af den talstærke delegation af hjælpere.