Politi angrebet med afføring i lufthavn

Både torsdag og fredag er politiet i lufthavnen Arlanda i Stockholm blevet udsat for en usædvanlig grov 'svinestreg'. En eller flere gerningsmænd har nemlig smurt lort ud i flere af politiets lokaliteter i lufthavnen.

Den ildelugtende historie startede da, en ansat i politiet i torsdag syntes, at der lugtede rigtig grimt i en af lufthavnens paskontroller. Her opdagede han efterfølgende, at der var smurt afføring på diverse ting i paskontrollen. Der var blandt andet smurt lort på en stol.

Det skriver flere svenske medier heriblandt Aftonbladet

I går var den gal igen. Her blev politiet ifølge Aftonbladet mødt af en frygtelig stank, da de gik ind i deres frokostrum i lufthavnen, hvor afføringen blandt andet var smurt ud på en sofa i rummet.

- Forbrydelsen er rubriceret som hærværk ved at smøre afføring ud i flere af politiets lokaliteter i lufthavnen. Jeg ved dog ikke præcist, hvor mange lokaler, det drejer sig om, fortæller den vagthavende grænse-betjent Markus Silén til Aftonbladet.

Han oplyser i øvrigt, at det kun er politiet selv samt rengøringspersonale, der har adgang til lokalerne.

Flere af politiets lokaliteter i lufthavnen Arlanda er blevet oversmurt med lort. (Foto: Ritzau Scanpix)

Afføring bliver analyseret

Politiet er i øjeblikket ved at efterforske den meget usædvanlige sag.

Ifølge Aftonbladets oplysninger skal man både benytte et id-kort samt en personlig kode for at få adgang til politiets lokaler i lufthavnen. Derimod er der ikke kameraovervågning alle steder. Politiet skal derfor i efterforskningen af sagen gennemgå lister over hvilke personer, der har passeret dørene i perioden, hvor hærværket fra fundet sted.

Politiet har beslaglagt dele af sofaen i frokostrummet, der nu bliver undersøgt grundigt. Der er også sendt afføring til analyse, så man eventuelt kan fastslå DNA på den person afføringen stammer fra.

- Der er ingen mistænkte i øjeblikket. Og hvis det skulle vise sig, at det er en ansat i politiet, der står bag hærværket, så går sagen videre til en særlig intern efterforskning, fortæller den vagthavende Markus Silén til Aftonbladet.

For politiet i lufthavnen Arlanda i Stockholm kan man sagtens konstatere, at det er en vaskeægte 'lortesag'.