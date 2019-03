Politi: Attentatmand kendte ikke sine ofre

Hollandsk politi afviser, at der skulle være en forbindelse mellem formodet gerningsmand og ofre i Utrecht

Tre personer mistede livet, mens tre andre blev alvorligt såret, da en gerningsmand mandag åbnede ild i en sporvogn i den hollandske by Utrecht.

Efter skyderiet fulgte en længerevarende menneskejagt, der først sluttede, da politiet først på aftenen anholdt den 37-årige mand, der ifølge politiet stod bag skyderiet.

Siden er også en 23-årig og en 27-årig mand blevet anholdt, og politiet efterforsker nu deres relation til sagen.

Politiet har endnu ikke lagt sig fast på et motiv, men man begyndte hurtigt at arbejde ud fra et muligt terror-motiv.

Og det motiv er stadig et af dem, man arbejder mest ud fra, oplyser Hollands anklagemyndighed i en pressemeddelelse.

Tidligere har blandt andre det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu ellers oplyst, at skyderiet skulle være sket som led i et familieopgør, hvor en kvinde var målet for den 37-årige, hvorefter andre blandede sig og derfor også blev skudt af gerningsmanden.

Men ifølge anklagemyndigheden er der intet, der tyder på, at der er nogen relationer mellem den 37-årige og ofrene for skyderiet.

Anklagemyndigheden tager derfor 'muligheden for et terror-motiv yderst seriøst'. De oplyser dog samtidig, at de stadig efterforsker andre mulige motiver.

Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix

Det skyldes blandt andet et brev, man fandt i den Renault Clio, den 37-årige menes at have stjålet kort inden skyderiet, og omstændighederne omkring skyderiet, oplyser anklagemyndigheden. Indholdet af brevet bliver foreløbig ikke oplyst.

Ofrene for skyderiet var en 19-årig kvinde fra Vianen samt en 28-årig og en 49-årig mand fra Utrecht. Derudover blev en 20-årig og en 21-årig kvinde samt en 74-årig mand hårdt såret, og endelig fik fire andre mindre kvæstelser som følge af de kaotiske scener, eksempelvis ved at falde, oplyser politiet.

Politiet har som led i efterforskningen foretaget ransagninger flere steder i Utrecht i løbet af mandagen og natten til tirsdag.

Efterforskningen fortsætter tirsdag, og man vil samtidig foretage yderligere afhøringer af de tre anholdte.