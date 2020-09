Politi: Bander i opgør i Aarhus

En skudepisode har nu fået politiet til at vurdere, at to bander er i åben konflikt

To bander er i en reel konflikt i Aarhus.

Det vurderer Østjyllands Politi, skriver de i en pressemeddelelse.

Formodningen beror på en konkret episode natten til lørdag, hvor der blev affyret skud i bydelen Aabyhøj.

Her blev politiet klokken 1.10 alarmeret om, at der var blevet affyret skud ved en adresse på Ved Lunden, men da politiet ankom til stedet, var gerningsmanden flygtet. Siden fandt man skudhuller i en mur og en bil, og efterforskningen har siden vist, at personer i en bil rettede skuddene mod to personer med relationer til bandemiljøet i Aarhus Vest.

Politiet ser en sammenhæng mellem den konkrete episode og en række andre hændelser. Man kan samtidig se en generel uro i bandemiljøet, lyder det fra politiet.

- Hen over sommeren og de seneste uger har vi set flere spændinger og uro mellem grupperinger i Trillegården og i Brabrand, og vi vurderer, at det var det, der udviklede sig til en skudepisode natten til lørdag. Når vi sammenfatter vores efterforskninger, generelle observationer i miljøerne og de efterretninger som vi løbende indhenter, så er det vores vurdering, at der er en bandekonflikt lige nu i Aarhus, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.

Øget tilstedeværelse

Som følge af den nye konflikt vil politiet være mere til stede i det vestlige Aarhus for at holde nærmere øje med banderne og for at skabe tryghed i området.

- Vi vil være ekstra synlige med patruljer omkring Trillegården og Aarhus Vest, og vores medarbejdere i forebyggelse vil have et øget fokus på de unge i de områder, hvor banderne holder til. Vi kommer i endnu højere grad til at stå på tæerne af bandemedlemmerne, og vi er klar til at slå hårdt ned på de kriminelle, der deltager aktivt i konflikten.

Henover sommeren har der været to banderelaterede drab i Aarhus-området. Politiet vurderer dog ikke, at de har sammenhæng med den aktuelle konflikt.

Politiet søger fortsat vidner til den konkrete hændelse fra natten til lørdag, og de opfordrer derfor personer, der måtte have set eller hørt noget, til at henvende sig til politiet.

Ingen er endnu sigtet i forbindelse med episoden.