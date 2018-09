Politi: Banderivaler affyrede op til ti skud

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Tilfældige borgere var i skudlinjen, da der fredag aften blev affyret skud i hjertet af det tætbefolkede Nørrebro.

Det er politiets foreløbige vurdering, at der blev affyret mellem syv og ti pistolskud på Meinungsgade.

Det oplyser politiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politi.

- Vi vurderer, at gerningsmændene kom gående på Meinungsgade og begynder at skyde. Herefter forsvinder de så et eller andet sted omkring Sankt Hans Torv, siger han.

Gerningsmændene er lørdag forsat på fri fod.

Under skudepisoden, der fandt sted kort før klokken 21.30 blev tre personer ramt. Herunder to tilfældige borgere, som sad i hver deres bil, da skud fløj gennem gaden.

Tre personer blev ramt af skud, herunder to tilfældige borgere. Foto: Rasmus Flindt

Den ene blev ramt i armen, mens den anden fik skud i skulderen. Begge var fredag aften uden for livsfare. I forbindelse med politiets arbejde var store dele af Guldbergsgade - fra krydset i Meinunsgade og nogle 100 meter ned mod Peter Fabers gade fredag aften og nat afspærret af politiet.

- En af de tilfældigt ramte er en passager i bil, hvor de registrerer, at deres bilrude bliver knust, men hvor de når at køre nogle meter ned af gaden, før de finde ud af, at passageren er ramt, fortæller Torben Svarre.

Ifølge politiet var målet for skyderiet formentlig en 19-årig mand fra området og hans 22-årige kammerat. Den 19-årige blev ramt under venstre arm og var kort efter episoden i kritisk tilstand. Lørdag er manden stabil, oplyser politiet.

- Den 19-årige er en, som vi har lidt kendskab til i forvejen. Han er ikke et registreret bandemedlem, men han bevæger sig i miljøet, fortæller Torben Svarrer.

Ifølge øjenvidner blev der afgivet mindst ti skud. Foto: Kenneth Meyer

Allerede fredag aften meldte Københavns Politi, at man vurderede, at fredagens skyderi har relation til den verserende konflikt i bandemiljøet, der har udspillet sig over den seneste uge.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bunder skyderierne i uoverensstemmelser mellem personer med tilknytning til gadebanden Brothas, som som holder til ved Mjølnerparken på det ydre Nørrebro.

Også bandefigurer fra Ishøj og Hundige spiller ifølge Ekstra Bladets kilder en rolle i den seneste tids skyderier.