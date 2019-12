Politi bekæmper fyrværkerikrig

- Der er en del unge, der skyder mod alt, der rører sig.

Sådan lyder meldingen fra Københavns Politis vagtchef Henrik Stormer om aftenen 2. juledag.

- Derfor er vi forholdsvist talstærkt til stede derude, og betjentene har selvfølgelig hjelme på, siger han.

Ifølge TV2 er fem til seks personer blevet tilbageholdt i forbindelse med aktionen. Det lader ikke til, at der er nogen, der er kommet til skade som følge af affyringen af fyrværkeri.

Uoverkommelig opgave

Ekstra Bladets mand på stedet har været i området flere dage og kan berette om voldsomme brag.

- Der har været et angreb igen i aftes. Politiet kom med fire kassevogne med betjente og hundepatruljer. Men dem med fyrværkeriet er væk med det samme.

Se fyrværkerikrigen: - De er svære at stoppe

- Det virker som uoverkommelig opgave for politiet. Det er fjerde aften, at det sker, siger han.

Københavns Politi erkender, at det er svært helt at stoppe skyderiet med fyrværkeriet.

- Vi kan nok ikke sætte en stopper for det, men vi kan i hvert fald reducere det i en periode, siger Henrik Stormer og tilføjer, at politiet ikke har oplevet at blive beskudt endnu.

Kommer i bølger

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet, skifter kampene meget i intensitet.

- Lige nu er her stille, men det startede ved den røde plads og så trak de ned i Esrumgade, Fredensborgade og Lundtoftegade. Det hele kredser om Den Røde Plads og Nørrebrogade, siger han.

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk