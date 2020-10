Politi beklager brøler: Lukkede festival ved en fejl

Jazzfestivalen på Klitgården anses for et særskilt kulturarrangement. Derfor måtte de gerne holde åbent til efter klokken 22, erkender politiet

Det var en fejl, at politiet tirsdag aften lukkede en jazzfestival i Tversted.

Det erkender politiet nu onsdag formiddag i en pressemeddelelse.

Politiet lukkede arrangementet på Klitgården klokken 22.00, da de mente, at det var i strid med corona-restriktionerne at holde længere åbent.

Leder rasende: Politi lukker festival

Havde tilladelse

Selv mente folkene bag, at man havde tilladelse til at holde åbent til midnat og fremviste også denne tilladelse. Alligevel blev festivalen lukket, lige akkurat som hovednavnet - jazzpianisten Carsten Dahl og hans trio - ellers gjode klar til at spille for de fremmødte.

Nu undskylder Nordjyllands Politi for lukningen.

- Vi har stor forståelse for deres frustration. Og vi vil gerne beklage og undskylde over for arrangørerne, at vi lukkede arrangementet. Det skulle vi ikke have gjort, siger Ole Kristensen, politiinspektør ved Nordjyllands Politi.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Meget mærkeligt

Lukningen har vakt stor vrede hos folkene bag festivalen. På Facebook har de skrevet flere opslag, hvori de skriver, at man havde fået tilladelse til at holde åbent indtil midnat.

Jazzmusikeren Carsten Dahl har ligeledes kommenteret det besynderlige forløb, der udspillede sig kort før, han med sin trio skulle på scenen tirsdag aften. Han kalder blandt andet personen, der anmeldte festivalen for en 'klaphat'.

'Meget mærkelig og besynderlig oplevelse i aften i Tversted, hvor min trio er klar til at gå på kl. 22. Pludselig dukker der betjente op med hundepatrulje og lukker Jazzfestivalen omgående og smider alle publikummerne ud af lokalet. Vi nåede ikke at spille bare en lille tone', skriver jazzmusikeren blandt andet.

Nu kan jazzfestivalen altså igen slå dørene op for festivalsgæsterne.