Politi bekræfter bande-fred

Københavns Politi har fra kilder på begge sider i bandemiljøet erfaret, at der skulle være indgået en form for fredsaftale

I weekenden kunne Ekstra Bladet fortælle, at bandegrupperinger i områderne Tingbjerg, Sjælør, Nørrebro og Nordvest havde sluttet fred.

Stridende bander slutter fred

Nu bekræfter Københavns Politi i en pressemeddelelse, at banderne har lagt våbnene.

Politiet hilser initiativet velkommen, men oplyser samtidig, at politiet vil fortsætte trykket trods parternes mulige beslutning.

- Det er selvfølgelig glædeligt, hvis de stridende parter har indgået en aftale om fred. Men vi ved af erfaring, at aftaler mellem grupper af kriminelle bander kan være skrøbelige, og derfor holder vi trykket i områderne for at sikre, at der er lagt låg på konflikten, siger ledende politiinspektør for efterforskningsenheden Poul Kjeldsen.

Til Ekstra Bladet fortæller Poul Kjeldsen, at man selvfølgelig altid skal være påpasselig med at stole på rygter.

- Efterretningsbilledet er det, at det lader til, at de stridende parter har besluttet at lægge låg på konflikten. Det er et billede, vi har fået, ved at tale med personer i miljøet. Men det er tit et lidt grumset billede, og selv om nogen fra begge sider siger, at der er indgået fred, så ved politiet af erfaring, at der kan være enkelte i grupperingerne, der ikke er enige i det, siger Poul Kjeldsen.

Københavns Politi fortæller, at man fortsætter trykket mod bandegrupperinger, selv om der nu er forlydender om, at der skulle være sluttet fred mellem parterne. Foto: Kenneth Meyer

På det seneste har politiet ellers skruet op for bandeindsatsen. Og nærpolitiet har haft en tryghedsskabende indsats med dialog med blandt andet beboerforeninger, skoler og foreninger for at øge trygheden i områderne.

Den indsats fortsætter, fortæller Poul Kjeldsen.

Desuden fortsætter efterforskningen af igangværende sager, hvor politiet mener, at bandemedlemmer er involveret.

- Vi kan kun gætte på, hvad der har været den udslagsgivende faktor. Men vi har selvfølgelig mindet dem om, hvad det kan koste, hvis de gør det her. Og så tror jeg også, at der bliver en form for overstress i de bander, der er i konflikt. Man kan kun håbe, at der er nogle i miljøet, der tænker, at det er for galt, at man går rundt og skyder folk på åben gade.

Bandemedlemmer, der begår kriminalitet i forbindelse med en igangværende konflikt, risikerer op til en fordobling af deres straf. Fængslede medlemmer fra involverede grupper kan desuden nægtes udgang fra fængslet under verserende konflikter.