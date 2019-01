Politi bekræfter: Seks dræbte og 16 sårede

Ved du noget, eller var du selv til stede, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk.

Fyns Politi bekræfter nu DSB's oplysninger om, at togulykken på Storebæltsbroen onsdag morgen har kostet seks mennesker livet.

Yderligere oplyser man i en pressemeddelelse, at der er 16 sårede.

Ulykken skete omkring klokken 07.35 onsdag morgen, og politi og redningsmandskab arbejder fortsat på stedet.

Vis respekt

Trods den alvorlige ulykke er der atter åbent for biltrafik i østlig retning - dog med nedsat hastighed.

'Nu hvor der er åbnet for trafikken igen i den ene retning, opfordrer vi bilisterne til at respektere den alvorlige ulykke og til lade være med at tage billeder eller at køre langsomt forbi ulykkesstedet', lyder det fra politiet.



Pårørende kan ringe på telefon 9697 0000 for at få nærmere oplysninger om deres pårørende.

Politidirektør Arne Gram og chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj opfordrede onsdag formiddag på et pressemøde på Odense Politigård passagerer på det forulykkede tog til at kontakte deres pårørende. De bad også om, at passagerer uden mobiltelefon kunne benytte andre passagerers telefoner.

Der er ovenpå ulykken oprettet et krisecenter i Nyborg Idrætspark. Pårørende har ifølge politiet ikke adgang til stedet, hvor passagerer bliver kørt til med busser. Foreløbig er arbejdet, som blandt andet bistås af psykologer, her udelukkende rettet mod passagererne.

Ramt af dele af ølvogn

Ulykken skete, da en genstand fra et godstoget ramte lyntoget, hvor der var 131 passagerer og tre DSB-medarbejdere ombord.

Banedanmark oplyste tidligere på morgenen til Ekstra Bladet, at dele af taget af en godsvogn med øl ifølge deres meldinger ramte toget, der derfor forulykkede.

Politiet kunne ved formiddagens pressemeddelelse ikke svare på, hvorfor man havde valgt at sende en ølvogn over Storebælt efter nattens lukning af broen plus forbuddet mod vindfølsomme køretøjer.

- Det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Der er kommet en ølvogn, sagde politiinspektør Lars Bramhøj.

Man er ved at undersøge de nærmere omstændigheder, og godstoget er omfattet af efterforskningen.

- Hvor præcis vognen er læsset på eller er kommet fra er noget af det, vi er i gang med at efterforske, sagde Lars Bramhøj

Politiet ville heller ikke udtale sig om, hvorvidt der er begået fejl.