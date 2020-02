Politi beslaglægger fuld kvindes bil

En 40-årig kvinde fra Tønder er blevet anholdt og har fået beslaglagt sin bil på stedet, efter at hun har kørt med en større promille.

Ifølge politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi var promillen ganske høj, da kvinden blæste i alkoholmeteret.

- Den lå på over 2,0, oplyser politikommissæren til Ekstra Bladet.

Da promillen således var over 2,0, valgte betjentene omgående at beslaglægge køretøjet, hvilket kvinden dog protesterede over.

Hun er nu gået rettens vej for at få sin bil udleveret igen. Det er første gang, at hun er blevet knaldet for spritkørsel.

Der blev udtaget en blodprøve efter anholdelsen, som skal fastslå den helt præcise promille.

Kvinden blev stoppet tirsdag på Ulriksallé i Tønder.

Færdselsloven blev ændret for seks år siden. Nu kan politiet beslaglægge bilen, hvis promillen er over 2,0. Også selvom der er tale om en førstegangsforseelse.