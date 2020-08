Politi beslaglægger milliardærs hus

Tom Hagen, der er mistænkt for at stå bag drabet på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, kan ikke få lov at komme hjem i sit hus

I tre måneder har politiet allerede nægtet milliardær og forretningsmand Tom Hagen adgang til sin egen bolig. Og sådan skal det blive ved med at være, mener norsk politi.

Politiet mener, at huset på Sloraveien 4 Lørenskog uden for Oslo er en vigtig brik i drabsefterforskningen mod Tom Hagen, der er sigtet for at stå bag drabet på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som har været forsvundet siden 31. oktober 2018.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst 31. oktober 2018. I begyndelsen arbejdede politiet ud fra en kidnapnings-/løsepengeteori, men siden har de erklæret, at de betragter hendes forsvinden som en drabssag. Privatfoto.

Politiet siger, at de af 'forskellige årsager' mistænker, at Anne-Elisabeth blev dræbt i boligen.

Derfor vil de have boligen beslaglagt i tre måneder - ud over de tre måneder, han allerede har været låst ude.

Den beslutning er Tom Hagen, der nægter ethvert kendskab til sin kones forsvinden og mulige drab, absolut ikke enig i. Han har derfor anmodet om, at beslutningen kan komme for retten - i håbet om, at beslutningen bliver omgjort.

- Politiet har beslaglagt boligen. De har givet os besked om, at de vil opretholde det i mindst tre måneder mere. Vi har svært ved at se nødvendigheden i at holde Tom Hagen fra sin bolig i et halvt år i alt, når nu det er over halvandet år siden, at Anne-Elisabeth Hagen forsvandt.

- Vi har derfor bedt politiet om at sende beslutningen om beslaglæggelse til prøvelse i retten, siger Hagens forsvarer Svein Holden.

Politiets efterforskere har ad flere omgange ransaget og foretaget undersøgelser i huset på Sloraveien. Foto: Ritzau Scanpix.

Politiet siger, at villaen på Sloraveien 4 er vigtig, fordi de skal udføre centrale efterforskningsskridt i sagen, oplyser politiinspektør Gjermund Hanssen til VG.

- Resultatet af de undersøgelser kan have betydning i forhold til opklaringen af, hvad der skete med Anne-Elisabeth Hagen, skriver politiinspektøren i en mail til VG.

Ved udgangen af april i år blev Tom Hagen sigtet for drab eller medvirken til drab på sin kone. Elleve dage senere blev han løsladt fra sin varetægtsfængsling. Sigtelsen er dog fortsat opretholdt mod den 70-årige mand.

Hagens bolig er blevet ransaget af flere omgange - og i juni måned påpegede forsvarer Holden, at mulighederne for at finde nye spor i hjemmet må anses som værende meget små.

Dog kom det i midten af juli måned frem, at politiet rent faktisk havde fundet spor i huset.

Nærmere bestemt ved en trappe og på et badeværelse, hvor blod var forsøgt vasket væk, lyder det.