Politi beslaglagde kvindes musikanlæg

53-årig blev ved med at skrue (for højt) op for musikken

Lyden fra en 53-årig kvindes musikanlæg generede sent søndag aften naboer så meget, at de ringede efter politiet.

En patrulje rykkede derpå ud til adressen i Svebølle, hvor man bad hende om at skrue ned. Derudover advarede betjentene hende om, at hun i modsat fald risikerede at få beslaglagt sit musikanlæg.

Det fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport.

Om musikken var for høj, da betjentene afleverede den alvorlige besked, vides ikke, men patruljen måtte i al fald mindre end to timer efter atter rykke ud, fordi kvinden igen havde skruet højt op.

Ud over at beslaglægge musikanlægget blev kvinden også sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved at spille musik så højt, at det var til væsentligt ulempe for omkringboede.

Kvinden kan senere få sit musikanlæg udleveret på ny. Det fremgår ikke af døgnrapporten, hvad hun hørte.