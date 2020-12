Politi: Besøgte tankstation før drabsforsøg

En 21-årig mand får formentlig hjælp til at holde sig skjult, lyder det fra politiet

For anden gang på få måneder beder politiet offentligheden om hjælp til at finde den 21-årige Lucas Kragh Christiansen, der sættes i forbindelse med et drabsforsøg i august.

Det sker med hjælp fra overvågningsbilleder fra en tankstation i Glostrup, som den unge mand besøgte cirka halvanden time før skudepisoden.

Skyderiet på Brøndby Nord Vej udspillede sig som led i en konflikten mellem Bandidos og Gremium og fandt sted om aftenen 2. august.

Her åbnede to gerningsmænd ild mod flere personer, som befandt sig i en bil. Ifølge politiet tog gerningsmændene fejl af målet og satte derfor ganske almindelige borgeres liv på spil, da de affyrede skudsalven.

Ingen personer i den forkerte bil blev dog ramt, men episoden takseres som et drabsforsøg. Mens en 25-årig mand blev anholdt kort efter episoden og siden har siddet varetægtsfængslet, lykkedes det ifølge politiet Lucas Kragh Christiansen at undslippe betjentene.

Lucas Kragh Christiansen er 184 centimeter høj og har brune øjne og brunligt hår. Muligvis har han nu anlagt skæg. Politifoto

Den 21-årige har derfor lige siden været på fri fod - formentlig med hjælp fra en snæver personkreds, mener politikommissær Henrik Haugaard.

- Politiets eftersøgning fortsætter, lige så længe han er på fri fod - og en hjælper bør huske på, at hvis man bistår eller skjuler en eftersøgt, kan det koste op til to år i fængsel, udtaler han i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

Politiet: Han deltog i drive-by-skyderi under rocker-opgør

Onsdag har politiet derfor frigivet det nye foto af den efterlyste, som er taget af et overvågningskamera ved indgangen til tankstationen. Politiet håber, at det vil få nogen til at reagere.

Konflikten mellem Bandidos og Gremium udviklede sig i sensommeren i år til flere skudepisoder.

Drabsforsøget på Brøndby Nord Vej og de øvrige episoder fik politiet til at oprette en visitationszone i Brøndbyøster 4. august. Syv dage senere, 11. august, blev der kastet en håndgranat mod rockerborgen på Brøndbytoften 11 i Brøndbyøster, der huser Bandidos-støttegruppen Mexigang. Håndgranaten detonerede af ukendt årsag ikke.

Visitationszonen i Brøndby udløb dog 1. september uden at blive forlænget.