Politi: Beviser på journalistdrab fundet på konsulat i Istanbul

Tyrkisk politi skal have fundet materialet under tekniske undersøgelser på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul, oplyser en tyrkisk embedsmand til AP.

Tyrkisk politi har ifølge en unavngiven tyrkisk embedsmand fundet beviser på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul, som dokumenterer, at journalisten Jamal Khashoggi blev dræbt på konsulatet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Nyhedsbureauet beskriver embedsmanden som værende 'højtstående'. AP citerer vedkommende for, at der er fundet 'særlige beviser' på konsulatet.

Materialet er ifølge kilden fundet, da et hold af både tyrkiske og saudiarabiske efterforskere gennemgik konsulatet mandag.

Khashoggi blev set for sidste gang, da han for to uger siden gik ind på konsultatet for at ordne nogle private papirer. Siden har Saudi-Arabien nægtet ethvert kendskab til den 64-årige journalists forsvinden.

Tyrkiske kriminalteknikere ses her mandag aften på vej ind i det saudiske konsulat i Istanbul. Foto: Petros Giannakouris/AP

Omvendt har tyrkiske myndigheder i over en uge lækket oplysninger til pressen om, at man var i besiddelse af blandt andet lydoptagelser, der dokumenterede, at journalisten var blevet anholdt, forhørt, torteret og til slut dræbt inde på konsulatet.

Samme dag som Khashoggi forsvandt, var et saudisk specialteam på 15 mand ankommet til Istabul. Ifølge lækkede forlydender fra tyrkerne var Khashoggis lig blevet parteret efter drabet.

USA i klemme

Jamal Khashoggi har i det sidste år levet i eksil i USA, hvor han skrev en fast klumme i den ansete avis Washington Post.

Han var tidligere tæt på den saudiske top, men kom i opposition til regimet, da kronprins Mohammed bin Salman sidste år erobrede positionen som det islamiske kongeriges stærke mand.

Khashoggis forsvinden har ført til stærke reaktioner i Vesten.

Saudi-Aarabien har i årtier været en af USA's vigtigste allierede. Præsident Trumps reaktioner i sagen har været svingende. Efter en telefonsamtale med den saudiske konge i weekenden sagde præsidenten, at kong Salman bin Abdulaziz Al Saud kraftigt benægter saudisk indblanding og selv ønsker sagen opklaret.

I går sagde Trump, at 'tilfældige mordere' kunne være gerningsmændene.

Han har sendt sin udenrigsminister Mike Pompeo til Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, hvor Pompeo tirsdag mødte både kongen og kronprinsen. Indholdet af samtalerne er ikke offentliggjort.

Under et møde med Saudi-Arabiens stærke mand, kronsprins Mohammed bin Salman i marts, fremviser Trump her en liste over amerikansk militært isenkram, der er leveret til regimet i Riyahd. Foto: Kevin Dietsch/AP

Mandag oplyste CNN, at Saudi-Arabien skulle være på vej med en indrømmelse om Khasroggis død.

Ifølge kilderne vil saudierne hævde, at journalisten kom utilsigtet af dage under en afhøring på konsulatet, og at hele aktionen skal være sket uden viden eller godkendelse fra topfolk i kongehuset.

I USA's Kongres kræver både ledende republikanere og demokrater sanktioner mod Saudi-Arabien, hvis det bevises, at styret står bag Khashoggis død.

Præsident Trump har kategorisk afvist, at sagen kan få betydning for aftalte salg af våben til Saudi-Arabien på 110 milliarder dollars - over 700 mia. kr. En aftale, han indgik med det saudiske regime i april sidste år under sin første udlandsrejse som præsident.

