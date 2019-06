Politi: Biler væltet omkuld af skypumpe

To biler er fredag eftermiddag blevet væltet omkuld som følge af en skypumpe.

Det bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

De to biler blev væltet rundt på en parkeringsplads ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Ingen personer er kommet til skade.

Foto: Privat

En ansat på sygehuset så skypumpen løfte bilerne op, så de byttede plads på parkeringspladsen, fortæller den ansattes kollega til Ekstra Bladet.

De kraftige skypumper er kommet i forbindelse med særdeles kraftigt regnvejr, der har ramt Sønderjylland fredag eftermiddag. Uvejret har siden bevæget sig mod nord og nordøst, hvor andre landsdele også har fået store mængder regn på kort tid.

Det voldsomme vejr har medført store mængder regn, og der er således også kommet flere kraftige vindstød - tilsyneladende altså også i form af mindre skypumper.

Hos DMI kan man ikke direkte bekræfte, at der har været en skympumpe, men de betragter det som sandsynligt.

- Det kan slet ikke udelukkes i sådan nogle situationer, for det var meget voldsomt, siger vagthavende meteorolog ved DMI Lars Henriksen til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at det voldsomme regnvejr relativt hurtigt har bevæget sig op over Jylland, og sidst på eftermiddagen ramte det Aalborg-området, hvor der ifølge DMI er blevet målt op mod 38 millimeter regn på en halv time på en målestation. Definitionen for skybrud er blot 15 millimeter på en halv time. På en anden målestation ved Aalborg er der registeret 42 millimeter regn på kort tid.

Indsatsleder for Aabenraa-egnen ved Brand og Redning Sønderjylland fortæller til Ekstra Bladet, at man i kølvandet på den kraftige regn har måttet rykke ud flere steder for at fjerne træer, der er væltet ned over veje.

Ifølge Lars Henriksen fra DMI er der udover de formodede skypumper blevet registreret vindstød op mod kulingstyrke eller kraftigere i forbindelse med, at flere steder er ramt af skybrud.

Opdateres...