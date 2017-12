Politi brugte trick fra ’The Simpsons’ til at fange 21 forbrydere

En julekurv fyldt med vin, slik, champagne og julekager er din, hvis du blot sørger for at fortælle os, hvornår vi skal komme med det ved din dør.

Tilbuddet, som en række briter modtog fra firmaet ’Herald Hampers’ på et julekort sendt hjem til adressen lyder næsten for godt til at være sandt. Og det var det også.

Modtagerne var nogle af politiets mest eftersøgte kriminelle, firmaet var det pure opspind, og i stedet for en kurv med lækkerier ankom fuldt uniformerede betjente fra politiet i South Yorkshire og lagde dem i håndjern. Det skriver Independent.

Politiet sendte dette 'julekort' ud til en række kriminelle. 21 af dem gik lige i fælden. Foto: South Yorkshire Police

Hele 21 kriminelle faldt på to dage for politiets snedige juletrick. Kriminelle, som var efterlyst for alt fra indbrud, svindel, spritkørsel, hensynsløs kørsel og chikane endte med at modtage dertilhørende straffe i form af udgangsforbud, bøder og kørselsforbud. En enkelt endte endda i detentionen efter uforvarende selv at have lavet en aftale med ordensmagten.

Historien og politiets opfindsomhed i det, de døbte ’Operation Holly’, blev rost af både politikredsens øverste chef og af offentligheden, da historien for et par dage siden kom frem.

Det fik en årvågen Twitter-bruger, Sam White, til at bemærke, at metoden faktisk ikke er helt ny.

Den kreative metode har nemlig en del lighedspunkter med en sidehistorie i et afsnit af den populære tegneserie ’The Simpsons’. Nærmere bestemt afsnittet ’Lisa the Sceptic’ (Skeptikeren Lisa, red.) – episode otte i sæson ni – hvor politiinspektøren og de andre betjente narrer byens kriminelle ved at udlove en gratis båd på politistationen. Se scenen her.

