Politi bryder kæmpe gaderæs op

Til trods for forsamlingsforbud og nattens frembrud var en større gruppe af benzintørstige personer samlet til ræs ved Roskilde Lufthavn natten til søndag.

Politiet vurderer, at der var mellem 200-300 biler samlet til det såkaldte Striben-arrangement, hvor civilpersoner indtager offentlige veje for at brænde dæk af og ræse om kap.

- Vi standsede en række biler efter færdselsloven paragraf 77 for at kontrollere køretøj og fører, så det er, hvad vi umiddelbart foretog os, siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Arne Aabæk til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Der har været en lang række af antrufne personer. Jeg kan se, at der er tre sider med personer. Der har været et godt indgreb.

En række personer løb desuden fra stedet, da politiet kom til stedet. Politiet foretog en enkelt anholdelse, men har ikke konfiskeret noget.

Klart budskab

Budskabet fra politiet er klart om at holde sig fra at samles til større forsamlinger i disse tider.

- For at sige det pænt så er det ikke smart. Vi snakker covid-19 nu, og det er klart, at man skal tænke i smittespredning. Vi er ikke hellige nogen af os, og vi er ikke afskrevet for at få smitte, siger vagtchefen.

- Derfor er det klart, at man virkelig skal overveje store forsamlinger samt overholde retningslinjerne, som myndighederne udsteder.

- Plejer der at være en form for kontakt mellem jer og dem, der kører ræs?

- Nej, det er det ikke. Det er sjældent, og jeg ikke selv oplevet det. Det er selvsagt dumt at køre ræs i offentligt område, hvor der ikke er afspærret.

'Man keder sig'

Ekstra Bladet har fået tilsendt en række videoer fra selve arrangementet. En af dem, der var til stede, var Marcus Vestergaard, der netop har sat sin amerikanerbil i stand.

- Jeg kom egentlig bare forbi med min kammerat, da vi var ude at køre, fordi jeg lige havde samlet min amerikanerbil, og så kørte vi ind og så det.

- Selvfølgelig er det lidt mærkeligt at tage til, men jeg kan også godt forstå, at folk keder sig, siger han til Ekstra Bladet.