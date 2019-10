Politi: Denne mand faldt fra et fly under landing i London

Flyet kom fra Kenya, men den blinde passager faldt, da hjulene blev slået ud, og han blev fundet død i en have

Liget af en svært kvæstet ukendt mand blev fundet i en have på Offerton Road, Clapham, i det sydlige London søndag den 30. juni.

Politi og ambulance blev alarmeret kl. 15.39 lokal tid, og politiet mener, at manden faldt fra et fly, der var under landing i Heathrow lufthavn.

Teorien er, at manden havde skjult sig i flyets hjulbrønd og faldt fra flyet, da landingshjulene blev slået ud.

Politiet mener, han var blind passager på et fly fra Kenyan Airways, der kom fra Nairobi, men det er ikke lykkedes for politiet at identificere manden, der skønnes at være i 30´erne.

Derfor har politiet i London nu offentliggjort et computer-foto, et såkaldt E-fit, af den dræbte og fotos af hans sparsomme ejendele. Det sker i håbet om, at få ham identificeret.

Taske fundet i hjulbrønden

Mandens taske blev fundet i hjulbrønden på flyet fra Nairobi, og i tasken var et mindre kontant beløb af valuta fra Kenya, så politiet tror, han stammer fra landet. På taskens strop er skrevet initialerne 'MCA'.

Efterforskningsleder Paul Graves siger i en pressemeddelelse fra Metropolitan Police, at det er en sørgelig sag, der efterforskes.

- Denne mand har en familie et eller andet sted, som har behov for at vide, hvad der er sket.

Politiet samarbejder med myndighederne i Kenya, men en identifikation af den døde har hidtil ikke været mulig.

- Jeg håber, at offentliggørelsen af billedet vil gøre, at nogen genkender ham og tager kontakt til os, siger Paul Graves.

Den afdødes få ejendele, der blev fundet i flyets hjulbrønd. Politifoto

Tasken lå efterladt i flyet. I den lå et mindre kontant beløb. Politifoto