Politi: Der var ingen maskerede håndsprit-tyve

Københavns Vestegns Politi slår nu fast, at ingen maskerede personer har stjålet håndsprit fra Herlev Hospital

Ingen maskerede personer har stjålet håndsprit fra Herlev Hospital.

Det slår Københavns Vestegns Politi fast i en pressemeddelelse onsdag, efter en sådan episode har været omtalt i flere medier blandt andre Ekstra Bladet.

Ifølge politiet er det anmeldelsen om episoden, som har vist sig at være faktuel forkert.

- På baggrund af efterforskning og gennemgang af overvågningsvideo kan vi slå fast, at der ikke er blev stjålet noget under episoden, og at ingen personer har været maskeret.

- Efterforskningen har afdækket, at der faktuelt ikke er sket det, vi modtog anmeldelse om, og ikke det der er beskrevet i dele af pressen, oplyser politiinspektør Flemming Madsen til Ekstra Bladet.

Anmeldelsen om hændelsen på Herlev Hospital indløb 13. marts klokken 00.51.

Politiet oplyste efterfølgende om anmeldelsen, at tre maskerede mænd havde stormet hospitalets skadestue, mens en fjerde ventede i en bil udenfor.

Det har ikke været muligt at få flere oplysninger onsdag.

Har haft tyverier

Selvom den omtalte episode altså ikke har fundet sted, sådan som den har været beskrevet, fastholder politiet, at der har været tyverier af håndsprit på flere hospitaler.

- Det er dog vigtigt at understrege, at der har været flere tyverier af håndsprit og andre værnemidler på Herlev Hospital og det er sager som politiet efterforsker. Samtidig har Københavns Vestegns Politi iværksat skærpet patruljering ved hospitaler og skadestuer i politikredsen, siger Flemming Madsen i pressemeddelelsen.

Ekstra Bladet har tidligere på ugen været i kontakt med både Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital, som alle melder, at der bliver stjålet håndsprit på sygehusenes toiletter.

