Politi: Derfor dræbte han sin søster

Norsk politi løfter nu sløret for, hvorfor de mener, at den attentat-sigtede Philip Manshaus dræbte sin stedsøster

10. august blev Norge rystet, da en mand forsøgte at komme ind i en moské i Skui lidt uden for Oslo. Her ville han ifølge politiet dræbe de tilstedeværende muslimer. Mandens planer blev stoppet af en låst dør og en vågen tilstedeværende, der fik overmandet manden, inden nogen kom til skade.

Inden angrebet på moskéen var den nu sigtedes stedsøster imidlertid blevet dræbt i sit hjem, og hendes stedbror, Philip Manshaus, er siden blevet sigtet både for drabet og for terrorangrebet på moskéen.

Se også: Helte fra angreb i norsk moské deltog i begravelse af 17-årig

Den terrorsigtede Philip Manshaus (i midten) er også sigtet for at dræbe sin stedsøster. Nu har politiet lagt sig fast på, hvorfor han gjorde det. Foto: Heiko Junge/AFP/Ritzau Scanpix

Indtil nu har det været uvist, hvorfor stedsøsteren, den 17-årige Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, skulle dø, men nu har politiet lagt sig fast på et svar på det spørgsmål.

Ifølge politiet var det nemlig et spørgsmål om race. Det skriver VG.

- Hun blev dræbt som følge af, at hun var det, som gerningsmanden opfattede som en anden race. Vi har nu fået bekræftet, at det var, fordi hun var asiatisk af oprindelse, siger politiadvokat Pål-Frederik Hjort Kraby til mediet.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen blev kun 17 år gammel. Privatfoto

Havde to teorier

Han fortæller, at politiet som udgangspunkt havde to teorier om, hvorfor den 22-årige Manshaus skulle have dræbt sin stedsøster.

Enten skyldtes det, at hun forsøgte at forhindre broderen i at angribe moskéen Al-Noor Islamic Centre, eller også var det på grund af hendes etniske oprindelse.

Og nu har politiet altså lagt sig fast på et motiv.

Se også: Terrorsigtet nordmand skal gennemgå fuld mentalundersøgelse

- Det støttes af den sigtedes forklaring under afhøringerne, men også at de øvrige tekniske fund, lyder det fra anklageren.

Politiet har tidligere på dagen offentliggjort konklusionerne fra den 17-åriges obduktionsrapport, og den viser, at pigen blev skudt tre gange i hovedet og én gang i brystkassen.

Den 22-årige Philip Manshaus har ved et retsmøde erkendt, at han har gjort de ting, han er sigtet for, men han nægter sig skyldig i anklagerne om forsøg på terror og drab. Han mener nemlig, at han handlede i nødværge.

Familie til dræbt 17-årig rækker hånden ud til moske

Han fik senest forlænget sin varetægtsfængsling i yderligere fire uger 9. september.