Politi: Derfor gik folk i beskyttelsesdragt ind i ejendom

Der er tirsdag eftermiddag blevet gjort store øjne på Kirkebækvej i Viborg, da brandvæsen, politi og Beredskabsstyrelsen i beskyttelsesdragter er dukket op ved en adresse på stedet.

Personerne i beskyttelsesdragter er set komme ud af huset, hvorefter de er blevet skyllet grundigt af.

Og nu løfter Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse sløret for de usædvanlige forhold på stedet.

Således fortæller de, at det drejer sig en person på adressen, som havde forsøgt at tage livet af sig selv ved at indtage et endnu ukendt stof, som kan være giftigt ved indtagelse.

- Under en afhøring hos politiet, har han oplyst, at han har indtaget et stof, som omgående vakte bekymring. Vi ved ikke præcis, hvad det er for et stof, men vi frygter, at det kan være meget farligt, siger Christian Toftemark, der er politikommissær ved Midt- og Vestjyllands Politi og leder af efterforskningen.

Fordi politiet ikke er klar over, hvilket stof, der er tale om, har de ikke taget nogen chancer, og derfor er de endnu i gang med tekniske undersøgelser for at fastslå, hvilket stof der er tale om.

Omkring klokken 15 ankom en helikopter til stedet, og de prøver, man har udtaget af stoffet, er efterfølgende blevet fløjet til København for at blive undersøgt nærmere.

Beredskabsstyrelsens folk iført plastikdragter forlader adresse, hvor mistænkeligt forhold undersøges. Foto: Ernst van Norde

Ifølge politiet er der ikke fare for personer, der befinder sig i området, men de opfordrer til, at man holder sig uden for afspærringen. Hvis man bor eller har særligt ærinde inden for afspærringen, kan man blive ledsaget ind og ud af området af politiet.

Ifølge Christian Toftemark, er personen, der har indtaget stoffet, en 21-årig mand fra Viborg. Han er blevet anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 192a, som omhandler ulovlige våben og sprængstoffer. Manden blev formelt anholdt klokken 16.10, efter han havde fortalt politiet om stoffet.

Vedkommende vil senere blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Paragraf 192a har en strafferamme på op mod otte års fængsel.

Siden tidligt tirsdag morgen har politi og andre myndigheder været talstærkt til stede i Viborg. Foto: Ernst van Norde

Ambulance til solcenter

Det pågældende hus ligger tæt på et solcenter midt i det afspærrede område.

En beboer i området fortæller Ekstra Bladet, at der klokken 5 tirsdag morgen ankom en ambulance til solcentret.

Beboeren fortæller, at ambulancen kort efter kørte hurtigt, men uden udrykning.

Kort før klokken 15 landede en helikopter på et grønt område et par hundrede meter fra det afspærrede område. Ifølge politiet er de indsamlede prøver blevet fløjet med helikopteren til nærmere analyse.

Foto: Ernst van Norde

Myndighederne afspærrede ved syvtiden området, som omfatter et stykke af Kirkebækvej, og flere beboere indenfor afspærringen har siden været afskåret fra at kunne komme hjem. Det er altså muligt igen nu.

Ifølge Ekstra Bladets udsendte var der tirsdag eftermiddag opsat et gult telt inden for afspærringen midt på Kirkebækvej over et kloakdæksel.