Politi: Derfor stinker der i dansk by

Onsdag er flere borgere blevet mødt af en besynderlig ammoniak-lugt, når de har bevæget sig ud i byen Nakskov på Lolland.

Flere lokale borgere har givetvis undret sig sig og tænkt på at kontakte politiet for at høre, hvad det drejer sig om. Der er dog intet farligt ved lugten, forsikrer vagtchef Henrik Carlsen, der i stedet har valgt at sende et tweet ud om lugten.

- Indsatslederen var kaldt ud, fordi det lugtede ude fra et bioanlæg. Vi ville dog bare sikre os, at folk var sikre på, at der ikke var noget galt på grund af lugten, som ifølge indsatslederen havde spredt sig til hele byen, siger vagtchef Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

I tweetet skriver Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, at lugten stammer fra et biogasanlæg ved byen. Den er ikke farlig, lyder det videre fra politiet.