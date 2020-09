Politi: - Det er en ekstremt farlig cocktail

Alt for mange bilister bliver taget med narko i blodet. Det skal en ny kampagne sætte en stopper for

Virkeligheden er nu, at der er flere tilfælde af narkokørsel end tilfælde af spirituskørsel i det sydlige Danmark.

I årets første otte måneder sigtede politiet 986 personer for narkokørsel.

Det er flere end i samme periode af 2019, hvor tallet lå på 890. Og ligeledes lå 2018-tallet på 681.

Til sammenligning lå antallet af sager om spirituskørsel i de første otte måneder af 2020 på 358, fremgår det af politiets pressemeddelelse.

- Alt for mange sætter sig bag rettet med narko i blodet, og det er naturligvis et kæmpe problem, siger Christian Østergård, Vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Derfor bliver der nu for alvor sat ind over for problematikken.

Ny kampagne på vej

Syd- og Sønderjyllands Politi har sammen med de syd- og sønderjyske kommuner fået lavet en kampagnefilm der belyser problematikken.

Filmen skal få de unge til at lade være med at køre med narko i blodet.

- Vi håber naturligvis på, at det vil have en effekt på de unge, for det er en helt ekstremt farlig cocktail, tilføjer Christian Østergård.

Du kan se Syd- og Sønderjyllands Politis tweet her: