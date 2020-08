Politi: Drab på rapper har forbindelse til narkohandel

To mænd fremstilles i grundlovsforhør, hvor de sigtes for handel med narko

Drabet på den 25-årige rapper Abukar Ali med kunstnernavnet Shmur sættes af politiet i forbindelse med narkohandel, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen lyder det, at man i dag fremstiller to mænd på 41 og 44 år fra Aarhus i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. De sigtes begge for medvirken til handel med narkotika.

Østjyllands Politi kæder narkotikahandlen sammen med drabet på en 25-årig mand, der den 22. juli, der blev skudt ved travbanen i Aarhus. De to anholdte er p.t. alene sigtet for medvirken til narkotikahandel.

- Vores efterforskning har vist, at drabet ved travbanen har forbindelse til en større narkotikahandel mellem to persongrupper. Vi fortsætter vores intensive efterforskning af sagen, og vi forventer yderligere anholdelser i sagen i takt med at efterforskningen skrider frem, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi ønsker af hensyn til den videre efterforskning ikke at oplyse yderligere om sagen på nuværende tidspunkt.