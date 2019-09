Politi: Drabsmænd affyrede 20-30 skud

Fra mindst to våben affyrede gerningsmænd søndag aften dræbende byger på mellem 20-30 skud mod en 22-årig mand og hans kammerater i en sort Audi.

Det oplyser vicepolitiinspektør Peter Malmose til Ekstra Bladet.

På gerningsstedet har politiet konstateret, at skuddene faldt over flere omgange og altså blev affyret fra mindst to våben.

– Hvilke våben der er tale om, kan jeg ikke komme nærmere, siger Peter Malmose.

Siden skudepisoden har politiet jaget mindst fire gerningsmænd, som formodes at stå bag skyderiet, der kostede 22-årige Tayfun Kara livet og sårede hans to kammerater.

Advarsel: Voldsomme billeder. Gerningsmanden affyrer adskillige skud mod en bil. Et øjenvidne filmer episoden fra sit hjem. Video: Privat

Ifølge politiet handlede gerningsmændene målrettet og som en mulig del af en større konflikt i et kriminelt miljø.

– Vi mener, at der lige nu er en konflikt mellem kriminelle grupperinger, og vores efterforskning skal nu nærmere afdække, om det her har en sammenhæng med det.

– Det er vores foreløbige teori, at gerningsmændene har haft til hensigt at ramme nogle bestemte personer, men om de kan have taget fejl - af et køretøj eller noget andet i den forbindelse - det er endnu ikke afklaret, siger Peter Malmose.

Ifølge politiet tyder alt på, at de tre personer i den sorte Audi var ubevæbnede. Som konsekvens af skudepisoden har politiet mandag aften indført visitationszone i dele af Ishøj frem til 30. september.

Derudover vil områder i Hundige/Greve også være underlagt visitationszone i samme periode som følge af en række sammenstød mellem to bandegrupperinger i området.

Visitationszone indføres i dele af Ishøj fra i dag mandag den 16. september 2019 kl. 18 til mandag den 30. september 2019 kl. 18. #politidk https://t.co/eF2Y5wmBGU pic.twitter.com/o4WhK90LVb — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) September 16, 2019

I forbindelse med efterforskningen af søndagens skuddrab har politiet tilbageholdt tre personer, der dog alle er løsladt igen.

En video af skudepisoden, som siden natten til mandag har floreret på de sociale medier, indgår også i politiets efterforskning.

– Det er en video, som ikke viser hele gerningen, men som nu selvfølgelig er en del af sagen, siger Peter Malmose

Ekstra Bladet er i besiddelse af videoen, hvor to hætteklædte personer kan ses affyre deres våben mod den mørke Audi.

Efterfølgende flygter gerningsmændene i en lys bil, men det er muligt, at endnu et flugtkøretøj har været en del af episoden.

– Vi har været ude til flere brændte biler (mandag, red.), og dem undersøger vi fortsat. Desværre er bilbrande jo ikke et ukendt fænomen, så det kan være biler, der ikke har noget at gøre med sagen her, oplyser vicepolitiinspektøren.

Han opfordrer alle med viden i sagen til at henvende sig og hjælpe efterforskningen.

– Som en del af vores tryghedsskabende indsats vil vi fortsat være til stede i området de kommende dage, siger Peter Malmose.

