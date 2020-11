Politi: Drabssigtet skal blive bag tremmer

Den 44-årige mand, som ifølge Nordsjællands Politi har myrdet Maria From Jakobsen, skal ikke løslades.

Det mener anklagemyndigheden, som oplyser, at der er planlagt retsmøde om forlængelse af varetægtsfængslingen mandag.

Den 43-årige psykolog og mor til to har i mere end en måned ikke givet livstegn fra sig, og hendes forsvinden blev i ugevis betragtet som frivillig.

Det ændrede sig med et slag, da politiet anholdt og sigtede den 44-årige for drab. Han nægter sig skyldig, men blev ved et grundlovsforhør dagen efter anholdelsen fængslet - foreløbig indtil mandag.

Manden har en relation til Maria From Jakobsen og er beskyttet af et navneforbud.

Nordsjællands Politi har efter anholdelsen af den 44-årige mand mildest talt skruet op for eftersøgningen af Maria From Jakobsen i en drabsefterforskning uden lig.

Med specialuddannede politihunde indkaldt fra hele landet leder de både til lands og til vands. Videoovervågning i omfattende mængder er indsamlet og granskes, ligesom vidner afhøres for at klarlægge hændelsesforløbet fra den morgen, hvor Maria From Jakobsen ifølge de første meldinger skulle have forladt sit hjem i Frederikssund – angiveligt i stærkt nedtrykt tilstand.

Man har også ledt efter den forsvundne kvinde på krematorier, finkæmmet hendes bopæl og et sommerhus i Odsherred.

Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få en kommentar til mandagens planlagte retsmøde fra anklager Anne-Mette Wedell Seerup og den sigtedes forsvarsadvokat Jan Aarup.

Vicepolitikommissær og leder af Efterforskningscentret ved Nordsjællands Politi, Lau Lauritzen, har ingen bemærkninger forud for retsmødet.