Politi-drama i Tonys hus: Lagt i håndjern i underbukser

Politiet havde fået et 'pålideligt' tip om, at knivstikker var i Tony Mammens sønners hus. Det førte til en dramatisk aktion, men det havde dog intet på sig

Tony Mammen og hans familie lå fredeligt og sov, da de pludselig blev banket op af 8-10 kampklædte betjente midt om natten 1. september omkring klokken 04.41 i hans sønners hus i Kalundborg.

De råber til ham, at han skal komme ud med hænderne over hovedet, og han bliver ført ud i bar mave og underbukser og lagt på jorden.

- Og så bliver jeg efterfølgende rejst op og får håndjern på og bliver slæbt ned for enden af grunden, fortæller den 48-årige familiefar, der oplever, at han bliver råbt og skreget af - uden at forstå hvorfor.

Det viser sig, at politiet er på jagt efter en 22-årig, der er efterlyst for et alvorligt knivstikkeri på Kordilvej i Kalundborg, hvor en 26-årig mand er indlagt og i kritisk tilstand. Og politiet tror, at den efterlyste gemmer sig hjemme hos Tony og hans familie.

Råben og skrigen

Tony Mammen beskriver, hvordan hans hustru kommer ud i natkjole, bliver iført håndjern og sat i en havestol, mens deres to børn på 12 og 16 bliver sat hen i et hjørne uden håndjern, men uden mulighed for hverken at tale eller have øjenkontakt til forældrene. Den yngste græder, og der er råben og skrigen.

Her ses Tony Mammen, efter han var placeret i en stol i håndjern. Billedet er bragt med tilladelse fra Tony Mammen. Privatfoto

- Og så kommer mine drenge på 17, 19 og 21 trip, trap træsko ud og bliver lagt i håndjern, fortæller Tony Mammen, der er stærkt chokeret og fortørnet over oplevelsen.

Flere gange er han brudt sammen i gråd, og børnene er også stærkt påvirkede af oplevelsen.

- Hvad tænkte du, da du lå der på jorden i dine underbukser?

- Jeg tænkte, hvad er det, der foregår? Der går jo tanker igennem ens hoved om de folk, der er blevet skudt af politiet i USA. Hvis ens bukser ryger ned, tør man jo ikke engang hive dem op. Man gør jo bare, hvad de siger, siger han.

Han vurderer, at han var i håndjern i omkring en times tid.

På jagt efter 22-årig mand

Mens han ligger på fliserne, råber politiet, at han skal sige sit navn og fortælle, hvem der er i huset. De spørger, om der er en 'A et eller andet', som Tony Mammen formulerer det, inde i huset.

Tony Mammen får senere fortalt, at politiet er troppet talstærkt op på adressen efter et 'meget pålideligt tip'.

- De siger, at det var en anmeldelse på vores to ældre sønner, og at ham somalieren var set gå ind i vores hus, fortæller Tony Mammen.

- Hvis politiet får at vide, at der er en, der render rundt og stikker med knive, så skal vi da have ham væk fra gaden. Men jeg fatter bare ikke, hvorfor de lige skulle komme ud til os, når vi ikke kender ham.

Tony Mammen lå på fliserne en rum tid, før han blev placeret i en havestol. Billedet er bragt med tilladelse fra Tony Mammen. Billedet er taget af hans niece. Privatfoto

- Det kan da ikke rigtigt, at man bare kan ringe til politiet og opdigte en historie, og så vælter hele politistyrken ud. Og så siger man bare, 'det beklager vi' bagefter, siger han.

- Politiet siger, at de har fået et meget pålideligt tip om, at en efterlyst for knivstikkeri er i jeres hjem. Kan du ikke forstå, at de så må møde op med tilpas styrke?

- Jo, men så kan man spørge, hvor pålidelig en kilde det er? Han har jo aldrig været der. Og så bliver man talt til på en måde, hvor man får at vide, at man bare skal lukke røven, og der bliver råbt 'hold din kæft', når jeg prøver at tale med mine børn.

Der må være grænser

- Hvad kunne du ønske, at politiet havde gjort i stedet?

- Det er vigtigt for mig at pointere, at vi selvfølgelig er glade for, at de rykker ud, når de får sådan et tip om, at der er en farlig knivstikker i vores hus. Men det var der jo ikke, og han har aldrig været der. Og der må være grænser for, hvordan man bliver talt til og behandlet.

- Jeg føler jo nærmest, at det er mig, der er kriminel, siger Tony Mammen, der heller ikke mener, at politiet tog ordentligt hensyn til, at der var mindreårige børn.

- Når man kan se, at der er mindreårige børn, og man kører i femte gear, så må man lige geare ned i fjerde. Man skal da ikke sætte den op i sjette. Det er da ikke rart, hvis du som 12-årig står overfor folk med styrthjelm, pandelygter og våben, og du som far ikke engang kan få øjenkontakt med dit barn, siger han.

- De sætter dem bare til skue på første parket. Havde der virkelig været en psykopat der, som vi vidste ikke af, var de måske kommet til skade. Tankerne løber jo. Hvorfor sætter de dem ikke ned til deres mor og mig.

Vil klage over politiet

Ifølge Tonny Mammen har politiet efterfølgende beklaget hændelsen over for ham. Men han har tænkt sig at klage over behandlingen.

Samtidig er der utrygheden over, hvem der har givet det 'pålidelige' tip til politiet. De kender ikke den efterlyste 22-årige bortset fra, at den ældste søn har gået på gymnasium med ham for 3-4 år siden.

- Er det et eller andet røvhul, der er sur på mig eller sur på mine sønner? Så kan jeg kun opfordre til at tage fat i mig i stedet. Du skal da ikke opdigte noget, så vi har politiet rendende med maskinpistoler, siger Tony Mammen, der kun er i Danmark på visit, fordi han normalt bor i Spanien med sin hustru og mindste søn.

- Det har sat spor. Jeg tror aldrig, at jeg glemmer det, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Politiet: Nødt til at tage vores forholdsregler

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter at de foretog en 'anholdelses-aktion' hjemme hos Tony Mammen og hans familie.

. Vi havde fået oplysninger om, at en mand efterlyst i en meget alvorlig sag om drabsforsøg i Kordilgade i Kalundborg aktuelt skulle befinde sig på den omhandlede adresse. Den eftersøgte blev ikke fundet ved aktionen, er politiinspektør Thomas Kousgaard i Midt- og Vestsjælland Politi citeret for at sige i et skriftligt svar på en række spørgsmål, Ekstra Bladet har stillet.

Svaret lyder videre:

- Jeg har fuld forståelse for, at vores aktion har virket voldsom for beboerne på adressen, men vi bliver i sådanne situationer nødt til at tage vores forholdsregler. Vi har efterfølgende været i dialog med en repræsentant for de personer, der var til stede på adressen under politiaktionen og forklaret baggrunden for aktionen.

Den 22-årige eftersøgte mand meldte sig selv til politiet mandag aften, hvorefter han blev anholdt og sigtet for drabsforsøg i Kordilgade i Kalundborg den 29. august 2020. Han blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør, og her blev der nedlagt navneforbud.