Politi dropper efterforskning mod Khader: Kvindelig imam fokuserer på injuriesag

Sherin Khankan klager ikke over politiets beslutning om at droppe sag mod Naser Khader (K) for trusler, bekræfter advokat

Sagen om, hvorvidt en messenger-besked fra det konservative folketingsmedlem Naser Khader og den kvindelige imam og leder af Exitcirklen Sherin Khankan var truende, lader til at have fundet sin afslutning.

Københavns Politi bekræftede for nylig, at man opgiver at sigte Khader i sagen, som ordensmagten af egen drift indledte en efterforskning af i foråret 2018.

Det oplyste Khaders advokat, Heidi Højmark Helveg, til Berlingske.

Sherin Khankan ønsker ikke selv at udtale sig om sagen, oplyser hendes advokat Poul Hauch Fenger.

Over for Ekstra Bladet uddyber advokaten nu, at hun heller ikke vil klage over politiets afgørelse.

- Min klient har taget politiets afgørelse til efterretning og ønsker ikke at klage over afgørelsen af de samme årsager, som hun ikke ønskede at anmelde forholdet. Hun ønsker alene fokus på injuriesagen, siger forsvarsadvokaten.

Poul Hauch Fenger har tidligere bekræftet, at Khankan har anlagt en civil sag mod Khader, Marcus Knuth (V) og Martin Henriksen (DF) for injurier.

Politiets efterforskning i sagen blev indledt, efter det i medierne kom frem, at Naser Khader i november 2017 i en besked skrev til Sherin Khankan, at han havde et modelfoto af hende, som hun sendte til ham i 1999. Han bad hende samtidig om at holde op med at lyve.

Professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller vurderede, at ordlyden kunne være på kant med straffeloven.

Forud for sms-skriveriet lå et forløb, hvor Khader sammen med Marcus Knuth (V) og Martin Henriksen (DF) i en fælles mail til ordførere fra Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten fremkom med en række anklager mod lederne af Exitcirklen, som Khankan er stifter af og administrerende direktør for.

Blandt andet blev Sherin Khankan beskyldt for at forsvare piskeslag og sharialovgivning.

Mailen fra politikerne blev sendt, efter Exitcirklen blev tildelt 680.000 kroner fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri).

Siri havde oprettet en pulje for projekter med 'lokale ressourcepersoner til arbejdet med æresrelaterede konflikter' på to millioner kroner.

Exitcirklen, der hjælper kvinder udsat for vold og social kontrol, søgte som de eneste, men med mailen med beskyldninger mod Khankan forsøgte de tre politikere at få taget pengene fra projektet.

