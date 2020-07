Politi efter knivdrab: Højre hånd vil hævne rockerboss

Rockergruppes krigsminister i australsk storby er klar til at træde til som ny boss efter den magtfulde Pitasoni Ulavalus død som offer for knivopgør på natklub forrige weekend

Politiet i den australske hovedstad, Canberra, forsøger nu at undgå voldelige hævnaktioner efter en ukendt drabsmands fatale knivhug mod i rockerbossen Pitasoni Ulavalu. Æggen ramte ham i nakken, og han døde kort efter i en blodpøl på fortovet uden for natklubben Kokomo's.

Den 44-årige høg i det kriminelle miljø var i to år frem til sin død rockergruppen Comancheros stærke mand i Australiens sydvestlige hjørne, og han førte an i en genopblusset konflikt med rivalerne fra Nomads MC.

Pitasoni Ulavalu var en stærk og autoritær leder af Comanchero MC i Australiens hovedstadsområde. Han efterlader sig efter sin død et magttomrum i Canberras organiserede bandemiljø. Privatfoto

I et retsmøde i weekenden forhindrede distriktsanklager Anthony Williamson, at den nu dræbte rockers højre hånd og forventede afløser, Aofangatuku Fatafehi Finau Langi, kan blive løsladt mod kaution og få mulighed for at stå i spidsen for en blodig respons.

Det oplyser Daily Telegraph og Canbarra Times.

En ekstrem risiko

Den 31-årige krigsminister i Comancheros regionale chapter blev i minutterne efter Pitasoni Ulavalus død anholdt for at have truet politifolk efter det uopklarede, dødbringende knivopgør i Canberras natteliv.

Han var dukket op ved det afspærrede gerningssted for at give udtryk for sin vrede og sorg.

Langi er i forvejen sigtet for brandstiftelse og røveri og for at have medvirket til et voldeligt overfald på Nomads' krigsminister i 2018. Anthony Williamson argumenterede imod hans løsladelse mod ordene: 'Det vil udsætte det omgivende samfund for en meget, ekstrem risiko'.

Dommeren var enig i, at der ville være en vis sandsynlighed for, at Langi kunne finde på at sætte hævnaktioner i værk. Også set i lyset af, at han ifølge politiet allerede er kørt i stilling som ny leder af Canberra-cheptret i Comanchero MC.

Langi har ifølge politiet ansvaret for gengældelsesaktioner og udstedelse af dummebøder i Comanchero MC.

Politiets efterforskningsleder har bekræftet, at der også var medlemmer af Nomads til stede i forbindelse med drabet på Pitasoni Ulavala. Men der er indtil videre ikke er konkrete spor, som knytter dem til drabet på rocker-lederen.

Comanchero MC Comanchero MC blev stiftet i 1960'erne i Sydney og er en af Australiens ældste motorcykelklubber. Blandt de særlige kendetegn er en stærkt militær opbygning. Comanchero er opkaldt efter John Wayne-filmen af samme navn. Gruppens slogan er Always Comanchero, Comanchero Always. I Australien har Comanchero 300 fuldgyldige medlemmer. I 2004 rykkede Comanchero til udlandet, da en gruppe blev dannet i Bosnien-Hercegovina. Siden er der dannet grupper i Spanien og Rusland. I 2016 blev der gjort forsøg på at danne en gruppe i New Zealand. Vis mere Luk

Krig kan eksplodere

Der er i det hele taget ikke foretaget anholdelser i drabssagen, som efterforskes massivt i et tæt samarbejde mellem ACT Police i Canberra, efterretningsfolk og eksperter i efterforskning af kriminalitet i det organiserede bandemiljø i den særlige Taskforce Nemesis.

Pitasoni Ulavalu havde indtil få dage før sin død begrænset bevægelsesfrihed, da han er sigtet i en sag om et voldeligt opgør mellem Comanchero og Nomads i 2019.

Rockeren hastede sent forrige lørdag til natklubben Kokomo's, da han fik et opkald om slagsmål med knive. Han blev kort efter selv ramt af knivstik og fundet døende og stærkt blødende på et fortov.

Politiet frygter, at drabet kan få rockerkrigen og kampen om magten over det kriminelle marked i området til at eskalere yderligere.

Comanchero MC er målt i magt og udbredelse nummer 1 i bandemiljøet i Australiens hovedstadsområde.