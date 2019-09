Politi efterforsker eksplosion på pizzeria

Onsdag morgen efterforsker Københavns Politi en eksplosion på et pizzeria på Jyllingevej i Vanløse

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Københavns Politi efterforsker tidligt onsdag morgen en anmeldelse om, hvad de beskriver som en eksplosion eller brand på et pizzeria.

Det skriver de på Twitter.

Vi efterforsker i øjeblikket anmeldelse om brand/eksplosion i pizzaria på Jyllingevej.

Ikke yderligere for nuværende.#politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 18, 2019

Pizzeriaet ligger på Jyllingevej i Vanløse, men i skrivende stund har politiet ikke yderligere oplysninger i sagen.

Billeder fra stedet viser et pizzeria, der øjensynligt har fået smadret hele facaden, mens politiet har afspærret området omkring bygningen.

Eksplosionen skulle være sket ved Pizza '73'.

Kunne høres flere km væk

Flere personer fortæller til Ekstra Bladet, at eksplosionen kunne høres på lang afstand.

En person, der bor på Peter Bangs Vej ved KB-Hallen to kilometer væk fra pizzeriaet, hørte eksplosionen. Det samme kunne en læser, der bor i Hvidovre over tre kilometer væk.

En anden beboer, der bor lige overfor pizzeriaet, vågnede ved eksplosionen klokken 05.40.

- Det var et voldsomt brag. Vi troede først, at det var et lyn, der var slået ned. Vores underbos vindue er smadret, og det er alligevel 15-20 meter fra pizzeriaet, fortæller han.

Trafikeret vej spærret

Politi og brandvæsen arbejder tidligt onsdag morgen på stedet.

Her oplyser man, at oprydningsarbejdet vil tage 'det meste af formiddagen'.

Derfor er Jyllingevej spærret af mellem Ålekistevej og Jernbane Allé.

Oprydningsarbejdet på Jyllingevej (mellem Ålekistevej/Jernbane Allé) vil forløbe det meste af formiddagen, hvorfor morgen/formiddagstrafikken skal finde alternative veje #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 18, 2019

Politiet opfordrer ligeledes til, at man finder alternative ruter.

Godmorgen. I forbindelse med hændelsen på Jyllingevej er Jyllingevej spærret af mellem Ålekistevej og Jernbane Allé, så der opfordres til, at finde alternative veje i morgentrafikken #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 18, 2019

Iføgte Ritzau kan politiet ikke med sikkerhed afvise, at der er tilskadekomne, men der er intet, som tyder på det.

Søger vidner

Københavns Politi søger vidner i forbindelse med eksplosionen onsdag morgen.

Det skriver de på Twitter.

I forbindelse med hændelsen, på Jyllingevej u/f 73, efterlyser vi vidner, der kan have set noget mistænkeligt omkring kl. 05.40 her til morgen. Hvis du har oplysninger så kontakt 114. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 18, 2019

Opdateres ...