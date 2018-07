Politi efterforsker fræk bilist: 'Han gør det med vilje'

De fleste har prøvet at blive gennemblødt, fordi en bil eller bus kører gennem en stor vandpyt og sender kaskader af vand op på fortovet. Det er ingen sjov oplevelse, og det kan være svært ikke at tænke, at bilisten gjorde det med fuldt overlæg.

Den samme mistanke har politiet i canadiske Ottawa mod føreren af en hvid Ford Transit, der fredag blev filmet i færd med at gennembløde flere fodgængere efter et stort regnskyl. Det skriver Ottawa Citizen.

I optagelsen, der er filmet af en forankørende blist, ses det hvordan bilen i flere tilfælde trækker til højre for at køre gennem vandpytter og ramme fodgængere. Ifølge politiet i Ottawa er det strafbart.

- Der er ingen tvivl om, at han gør det med vilje, siger overbetjent Mark Gatien fra Ottawa Police. Han frygter, at nogle fodgængere kunne blive væltet omkuld af de store mængder vand.

- De kan være kommet til skade, så bilisten kan risikere at blive sigtet for overfald, lyder det fra Mark Gatien.

Bilistens arbejdsgiver, konstruktionsfirmaet Black and McDonald, er heller ikke begejstret for mandens opførsel.

Ifølge firmaets talsmand startede man en undersøgelse så snart man blev opmærksom på videoen, og søndag blev det meddelt, at bilisten ikke længere er ansat. Samtidig understreges det, at der er tale om et isoleret tilfælde.