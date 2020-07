Politi efterforsker knivstikkerier i Københavnsområdet

Politiet rykkede søndag aften med kort tids mellemrum ud til to knivstikkerier sydvest for København. Det er endnu uvist, om de to episoder har forbindelse til hinanden. Der er blot få kilometer mellem gerningsstederne.

De tilskadekomne er bragt til behandling på Rigshospitalet.

Det ene knivstikkeri skete på Ishøj Strandvej i Ishøj og efterforskes af Københavns Vestegns Politi. Det andet skete på Hundige Havn, som ligger i Midt- og Vestsjællands Politikreds.

Her blev én person stukket med kniv.

- Den forurettede er bragt til Rigshospitalet. Personen er ikke i livsfare, siger Henrik Olesen, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, natten til mandag.

Han vil ikke oplyse yderligere om den tilskadekomne person eller selve hændelsen, der blev anmeldt klokken 19.30.

Ingen personer er endnu anholdt i sagen.

Politirt er i gang med efterforskningen ved Hundige Havn. Foto: Kenneth Meyer

- Men vi har en kraftig mistanke om, hvor vi skal søge henne, siger vagtchefen.

Hos Københavns Politi bekræfter vagtchef Henrik Stormer, at man er til stede ved Rigshospitalet for at bevogte stedet.

Vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi vil af hensyn til efterforskningen ikke oplyse yderligere om knivstikkeriet i Ishøj.

- Ikke på nuværende tidspunkt, siger vagtchefen omkring klokken 01.30.

Det er derfor endnu uvist, om der er tale om mere end et offer fra hændelsen på Ishøj Strandvej, som var afspærret i flere timer.

I et tweet kort efter midnat oplyser politiet, at Ishøj Strandvej igen er åben for trafikanter.