Politi efterforsker ødelagt buste som groft hærværk

Københavns Politi har besluttet at iværksætte en efterforskning af ødelæggelsen af en gipsbuste på Kunstakademiet.

Politiet oplyser fredag til Ritzau, at sagen efterforskes som en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om groft hærværk.

Busten af den danske enevældige konge Frederik V blev som en form for kunstnerisk happening fjernet fra sin plads og kastet i havnen. Da den var af gips, blev den ødelagt.

Ifølge Politiken har ingen med sikkerhed kunnet sige, hvilken udgave af busten der blev smidt i havnen. Om det er en original version af skulptøren Jacques Saly som et forarbejde til rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads fra 1754 eller blot en gipskopi.

Hele aktionen blev optaget og lagt til offentligt skue på nettet. Afsenderen var en gruppe, som kaldte sig Anonyme Billedkunstnere, og var en kritik af Danmark som tidligere slavenation.

Ødelæggelsen førte til flere politianmeldelser - blandt andet Akademirådet, som hører til på Kunstakademiet, har anmeldt sagen.

At en sag anmeldes, er imidlertid ikke ensbetydende med, at den også bliver efterforsket. Men Københavns Politi har altså vurderet, at der er tilstrækkeligt kød på affæren til at indlede en efterforskning. Og den beslutning blev truffet allerede kort efter modtagelsen af anmeldelsen.

Politiet har altså også kategoriseret sagen som 'groft hærværk'. Det adskiller sig fra almindeligt hærværk ved at have en markant højere straframme. Maksimumsstraffen er seks års fængsel mod halvandet år for simpelt hærværk.

Ifølge straffeloven er der blandt andet tale om groft hærværk, hvis ødelæggelserne har et betydeligt omfang eller er af systematisk eller organiseret karakter.

I sidste uge sagde institutleder på Kunstakademiet Katrine Dirckinck-Holmfeld, at hun havde ansvaret for ødelæggelsen af busten.

- Det var mig, der tog initiativet. Det var mig, der tog busten fra soklen i akademiets festsal. Og det var mig, der skubbede den i havne, sagde hun til avisen Politiken.

Kunstakademiet valgte efterfølgende at bortvise institutlederen.

- Man kan ikke påberåbe sig at være hævet over loven under påskud af at skabe kunst, sagde rektor på Kunstakademiet Kirsten Langkilde i en pressemeddelelse onsdag i denne uge.

- Tyveri og hærværk er og bliver strafbare handlinger – uanset konteksten. Jeg tager derfor skarpt afstand fra Katrine Dirckinck-Holmfelds valg og ageren i denne sag, lød det videre fra rektoren.

Københavns Politi vil ikke oplyse, hvorvidt der er rejst sigtelser i sagen.