Politi efterforsker skuddrab på 25-årig mand

Københavns Vestegns Politi efterforsker et drab på en 25-årig mand.

Manden blev fundet død ved Strandesplanaden og Tybjergparken i Brøndby Strand.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Der blev sendt politi og læge til stedet fredag morgen, og vedkommende blev erklæret død.

25-årig dræbt af skud

Efterforskning og retsmedicinske undersøgelser på stedet lørdag har vist, at der var tale om en 25-årig mand, som var ramt af skud.

Manden blev identificeret ved middagtid, og pårørende er nu underrettet.

Et præcist gerningstidspunkt er endnu ikke fastlagt. Politiet mener, at skudepisoden fandt sted på et tidspunkt mellem fredag aften ved 18-tiden og lørdag morgen.- Vi efterforsker sagen som drab, indsamler aktuelt alle informationer og hører meget gerne fra vidner, som måtte have set eller hørt noget mistænkeligt i området ved Tybjergparken og Strandesplanaden i relation til hændelsen, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose, Københavns Vestegns Politi.Han tilføjer, at noget tyder på et opgør i et kriminelt miljø, men understreger, at efterforskningen er i sin første fase, og at det er for tidligt at konkludere noget endeligt om motiver.