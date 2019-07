Politi efterlyser fireårig pige

Opdateres 21/07/2019 klokken 20.31: Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at den fireårige pige er kommet hjem i god behold. De takker alle, som har ledt efter hende.

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyse lige nu en fireårig pige, der hedder Mathilde, som er gået hjemmefra i Kalundborg.

De oplyser, at hun muligvis søger mod vandet. Pigen er beskrevet som lyshåret og 110 centimeter høj. Hun var iført kjole og røde leggings.

- Vi har ledt efter hende i en times tid. Vi har sendt almindelige patruljer og en hundepatrulje ud for at lede efter hende. Hun er glad for vandet, og det er tæt på havnen. Derfor vil vi gerne bede folk om at være ekstra på udkig efter hende nede ved vandet, siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Sonny Bonde.

Man kan kontakte politiet på 114, hvis man ser hende.