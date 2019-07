Politi efterlyser guldtyve: 'De er kraftedeme dygtige'

Mandag og tirsdag har to mænd været på besøg i guldsmedeforretninger i Skive og Silkeborg, hvor de har brugt et meget specielt trick til at snuppe dyre guldarmbånd og -kæder

Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser hjælp fra offentligheden til at få identificeret to ualmindeligt nævenyttige tricktyve, som har været på besøg i lokale guldsmedeforretninger.

Mandag var de ifølge butikkens personale og overvågningskameraer til stede hos en guldsmed i Skive, og tirsdag besøgte parret så en tilsvarende forretning i Silkeborg.

Når politiet i det hele taget interesserer sig for besøgene, skyldes det, at ekspedienter i forretninger hævder, at de er blevet snydt og vildledt, så de slet ikke lagde mærke til, at der forsvandt guldarmbånd og guldkæder til en værdi af tilsammen 35.000 kroner.

Politiet har set overvågningsvideoer fra forretningerne igennem, og politikommissær Lars Mikkelsen fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller over for Ekstra Bladet, at han er ganske imponeret over især den ene af de to kunders talenter, når det handler om ganske ubemærket at stjæle smykker.

- De er kraftedeme dygtige. Jeg har set de optagelser igennem mange gange, og jeg kan simpelthen ikke ud fra optagelserne se, hvornår det er, at han snupper smykkerne, siger Lars Mikkelsen.

Foto: Politiet

Fremgangsmåden er i begge forretninger den samme.

De to kommer ind i forretningen, og den ene henvender sig til ekspedienten, mens den anden bare går rund i butikken og kigger interesseret på montrer.

Ekspedienten fremviser nogle ringe til manden ved skranken. Og siden en kasse med guldarmbånd. Armbåndene sidder endda fast med nåle.

Og så sker der det, som Lars Mikkelsen bedst beskriver som det strøgspil, hvor man skal gætte under hvilken af tre små kapsler, at der gemmer sig en sølvpapirskugle.

- Det er altså kvikt. Han gør et eller andet med sine hænder. Og pludselig er armbåndet bare væk, siger Lars Mikkelsen.

Foto: Politiet

Det var klokken 15 mandag, at de besøgte guldsmedeforretningen i Skive. Her forsvandt et guldarmbånd til 20.000 kroner. Tirsdag klokken 10.45 var de på besøg i Silkeborg. Her blev der stjålet guldkæder for 15.000 kroner.

Den ene af gerningsmændene talte engelsk til ekspedienten. Politiet beskriver deres udseende som mellemøstligt.

De beskrives som:

A: mand, 30-35 år, almindelig til spinkel af bygning med kort sort hår. Sort fuldskæg og iført sort jakke og sorte bukser med hul på venstre knæ samt sorte sko. Talte engelsk.

B: mand, 25-30 år, almindelig til spinkel af bygning med kort sort hår, tyndt skæg. Iført sort hættetrøje samt lyse stramme jeans. Medbragte solbriller.

Har man oplysninger om de to mænd, kan politiet kontaktes på tlf.: 114.