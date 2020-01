Politi efterlyser mænd for drabsforsøg

Sydøstjyllands Politi efterlyser to navngivne mænd for forsøg på knivdrab

Torsdag 16. januar omkring klokken 20.20 blev en 24-årig mand ifølge politiet forsøgt dræbt med kniv ved en tankstation.

Nu efterlyses to mænd for drabsforsøget.

Således har Sydøstjyllands Politi udsendt billeder af 27-årige Kristian Bøtker Laursen og 22-årige Jonas Nielsen, som er blevet identificeret ud fra overvågningsbilleder fra stedet.

Ifølge politiet foregik drabsforsøget ved, at den 24-årige blev stukket flere gange med kniv gennem vinduet på sin bil, da han holdt ved tankstationen Cirkle K på Allégade i Horsens.

Politiet oplyser, at de har været i kontakt med de to eftersøgte via deres advokater, men at de alligevel ikke ønsker at melde sig til politiet.

De er derfor i stedet efterlyst offentligt, og politiet opfordrer stadig de to mænd til at melde sig. Personer, der ved hvor de to mænd opholder sig, bedes kontakte politiet på telefon 114.

27-årige Kristian Bøtker Laursen beskrives af politiet som 175 cm høj, almindelig af bygning og med kort, mørkt hår, brune øjne og hageskæg. Foto: Sydøstjyllands Politi

22-årige Jonas Nielsen beskrives som 196 cm høj, almindelig af bygning og med kort, mørkt hår og blå-grønne øjne. Foto: Sydøstjyllands Politi

Offer selv fængslet

Den 24-årige mand, der blev stukket med kniv, var uden for livsfare efter knivstikkeriet. Til gengæld blev han selv varetægtsfængslet i fire uger efterfølgende, da han i forbindelse med episoden ifølge politiet forsøgte at påkøre de to efterlyste med sin bil.

De dramatiske hændelser skete ifølge politiet i forbindelse med et opgør mellem to grupper, efter at de - umiddelbart tilfældigt - mødtes på tankstationen.

Politiet oplyste allerede i forbindelse med episoden, at man kendte identiteten på de to efterlyste, og at de er kendt fra det kriminelle miljø i området.