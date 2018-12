Politi: Efterlyser maskerede biltyve

Opdatering: Fyns Politi oplyser på Twitter, at den efterlyste Audi A3, er fundet i Odense. Politiet har ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Den efterlyste Audi A3 er nu fundet i Odense SV. Tak for hjælpen til jeres øjne derude. Til pressen: vi har ikke yderligere oplysninger lige nu #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 31, 2018

Fyns Politi efterlyser lige nu to biltyve, der er stukket af i en koksgrå Audi A3 i den lille by Brylle på Fyn.

De to biltyve blev overrasket af en hus- og bilejer mandag formiddag ved Holmegadegyden i den lille by tæt på Odense. De to gerningsmænd var i færd med at stjæle to biler ude foran mandens hus.

Han blev slået ned i forbindelse med biltyveriet. Det fortæller kommunikationsrådgiver i Fyns Politi Charlotte Nyborg til Ekstra Bladet.

- To gerningsmænd bliver overrasket af ejeren af huset, da de er i færd med at stjæle to biler. Ejeren bliver slået ned.

- Hans søn og svigerdatter ankommer til stedet og er ved at blive påkørt i forbindelse med at gerningsmændene forsøger at stikke af, fortæller Charlotte Nyborg, der tilføjer, at anmeldelsen kom 11.03.

Det lykkedes efterfølgende biltyvene at stjæle den ene af bilerne, og det er den, som politiet nu efterlyser. Charlotte Nyborg fortæller, at den koksgrå Audi A3 forulykkede ved Møllegade 18, der også ligger i Brylle.

Bilen kom i gang igen, og gerningsmændene er kørt videre i den. De var maskerede, da de stjal bilen, men det er ikke til at vide, om de har smidt maskeringen, siger Charlotte Nyborg.

- Vi leder efter bilen, og vi vil rigtig gerne have, at folk ringer til os, hvis de har set den her bil, siger kommunikationsrådgiveren.

Politiet beder folk om at ringe 114, hvis bilen bliver set tom, og 112, hvis den ses kørende.