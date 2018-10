Politi efterlyser taxachauffør: Kan have set skud i Brøndby

Da der sent tirsdag aften blev affyret mindst otte skud fra en bil i Brøndby, kan en taxachauffør have været nærmeste vidne til episoden.

Det mener Københavns Vestegns Politi, som onsdag via Twitter oplyser, at det efterlyser manden.

Flere vidner har fortalt politiet, at en taxa var i krydset ved Brøndbyvester Boulevard og Gammel Køge Landevej tirsdag aften, kort efter at skyderiet fandt sted.

- Denne taxachauffør vil Københavns Vestegns Politi gerne i forbindelse med, samtidig med at øvrige mulige vidner til skudepisoden opfordres til at kontakte politiet, skriver politiet på Twitter.

Der blev affyret en række skud fra en ældre sort eller grå BMW stationcar mod en sort Mercedes, oplyser politiet. Ingen blev ramt af skudsalven.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at skyderiet ikke var rettet mod tilfældige borgere. Sagen efterforskes fortsat, men det er endnu for tidligt at sige noget om motiv for skyderiet, oplyser politiet.