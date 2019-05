Politi efterlyste lille dreng: Noah fundet i god behold

Vi efterlyser Noah på halvandet år, som omkring kl. 16.00 forsvandt fra sin mor ved Louisevej 35 i Brabrand. Vi er i fuld gang med at lede efter ham, men vil gerne have jeres hjælp. Noah har en armygrøn jakke på.



Ring til os via tlf. 114, hvis du ser ham. #politidk pic.twitter.com/krK5JQdAuV